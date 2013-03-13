Отзывы о фильме
Скромная, застенчивая девушка Бесс находит себе идеал в школе. Выбор пал на лучшего футболиста, покорителя всех девичьих сердец, Скотта. Бесс, не в силах противиться своей страсти, начинает преследовать своего кумира…
|30 января 2014
|Россия
|Top Film Distribution
|16+
|30 января 2014
|Беларусь
|13 марта 2013
|Бельгия
|6 декабря 2013
|Германия
|30 января 2014
|Казахстан
|9 апреля 2013
|США
|30 января 2014
|Украина
Скотт пишет Джулс сообщение у двери её комнаты: в нём написано "Я узнал...", а когда Джулс получает его, там отображается "Я понял...".