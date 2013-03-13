Оповещения от Киноафиши
4 постера
Киноафиша Фильмы Одержимая

Одержимая

Crush 18+
О фильме

Скромная, застенчивая девушка Бесс находит себе идеал в школе. Выбор пал на лучшего футболиста, покорителя всех девичьих сердец, Скотта. Бесс, не в силах противиться своей страсти, начинает преследовать своего кумира…

Одержимая - дублированный трейлер
Одержимая  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 13 марта 2013
Дата выхода
30 января 2014 Россия Top Film Distribution 16+
30 января 2014 Беларусь
13 марта 2013 Бельгия
6 декабря 2013 Германия
30 января 2014 Казахстан
9 апреля 2013 США
30 января 2014 Украина
MPAA PG-13
Сборы в мире $105 473
Производство Intrepid Pictures
Другие названия
Crush, Armunud, Coup de coeur fatal, Crush - Gefährliches Verlangen, Crush: obsesión mortal, Mê Dại, Összetörve, Paixão Esmagadora, Paixão fatal, Paixão Mortal, Zaljubljenost, Zauroczenie, Η ανταπόδοση, Одержима, Одержимая, Убийствена страст
Режиссер
Малик Бейдер
В ролях
Лукас Тилл
Лукас Тилл
Сара Болджер
Сара Болджер
Кристал Рид
Кристал Рид
Мередит Сэленджер
Ли Уоннелл
Ли Уоннелл
Все актеры и съемочная группа
Киноляпы

Скотт пишет Джулс сообщение у двери её комнаты: в нём написано "Я узнал...", а когда Джулс получает его, там отображается "Я понял...".

Одержимая - дублированный трейлер
Одержимая Дублированный трейлер
Одержимая - трейлер
Одержимая Трейлер
Кадры из фильма
