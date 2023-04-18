«Не надо бояться величайшего приключения»: Киноафиша приглашает на показ фильма «Все страхи Бо»

26 апреля в 19:30 в кинотеатре «Великан Парк» пройдет специальный показ комедийного фантастического хоррора Ари Астера «Все страхи Бо». Без сомнений, новый проект от режиссера «Реинкарнации» и «Солнцестояния» вновь взбудоражит зрителей нетривиальным сюжетом.

В центре запутанной и жутковатой истории окажется герой Хоакина Феникса («Джокер», «Камон Камон») по имени Бо. Всю свою жизнь он боится всего и всех, но однажды он все-таки решается покинуть родной дом и отправляется в гости к матери. Так начинается невероятно сюрреалистичное путешествие, выходящее за временные и пространственные рамки.

Участники Киноклуба смогут бесплатно и раньше всех посмотреть самый безумный фильм года. Главное, не пропустите регистрацию на странице клуба.

В широкий прокат фантастический комедийный хоррор «Все страхи Бо» выйдет 4 мая.

Напомним, что все желающие могут принять участие в благотворительной акции «Смотри кино и делай добро». Сделайте пожертвование от 1000 рублей в любой из фондов, представленных на сайте «Нужна помощь», и получите уникальные привилегии от Киноклуба. Например, раннее бронирование мест на показ и возможность взять с собой друга.