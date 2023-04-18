Фильм космических масштабов: как снимали «Вызов»

20 апреля в широкий российский прокат выходит долгожданная драма Клима Шипенко «Вызов», первая полнометражная картина, частично снятая в космосе. Захватывающая история пути этого проекта от задумки к экрану с сама могла бы посулить основой для блокбастера. Съемки ленты потребовали от актеров и съемочной команды настоящего бесстрашия, самоотверженности и смекалки. Мы расскажем вам обо всех трудностях и испытаниях, которые им пришлось преодолеть ради создания по-настоящему революционной ленты.

Сюжет

Во время работы на МКС астронавт получает серьезную травму. Без операции он не сможет вернуться на Землю живым, но на станции нет необходимого оборудования и специалистов, чтобы помочь ему. Центр управления полетами во главе с руководителем Волиным (Владимир Машков) решает в срочном порядке подготовить хирурга, который отправится за пределы планеты и проведет медицинскую процедуру в условиях невесомости. Их выбор падает на юного врача Женю Беляеву (Юлия Пересильд), который предстоит преодолеть свои неуверенности и страхи, чтобы спасти жизнь астронавта.

Кадр со съемок «Вызова»

От задумки к проекту

Идея снять первый фильм, действие которого развернется в реальном космосе, пришла руководителю «Первого канала» Константину Эрнсту и главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину. Они связались с продюсером Эдуардом Илояном, который в свою очередь подключил к проекту Шипенко, уже зарекомендовавшего себя как первоклассного постановщика благодаря таким хитам, как «Холоп» и «Салют-7». По началу задумка показалась режиссеру чистой фантастикой, но с каждой секундой он все больше осознал всю серьезность предложения.

Первая проблема, с которой пришлось столкнуться Шипенко — поиск хорошей мотивировки, которая бы оправдала желание главной героини попасть в космос. У команды возникла идея сделать ее врачом, которому предстоит провести операцию раненому астронавту. Хотя этот ход решал многие проблемы сценария, он также означал, что всей группе придется погрузиться в тонкости не только космонавтики, но и медицины. К счастью, эти трудности не погасили огонь их решимости, и вскоре кинематографисты начали расспрашивать хирургов, медиков Центра подготовки космонавтов и работников обеспечения Центра управления полетами обо всех мельчайших подробностях, которые могли понадобиться им в работе над проектом. Многие из этих разговоров позже были практически без изменений превращены в кинематографические диалоги, что привнесло в «Вызов» ощутимую долю реализма.

Кадр со съемок «Вызова»

Жесткий отбор

Разумеется, даже при большом желании далеко не каждый может полететь в космос. Участие в таком путешествии требует от человека идеальных физических данных, долгой подготовки и готовности некоторое время жить в весьма суровых условиях.

Несмотря на это, Шипенко был уверен в том, что он получит разрешение отправиться на МКС. По словам режиссера, он никогда не жаловался на здоровье, поэтому у него не было ни одного повода заподозрить себя в непригодности для этого мероприятия. Однако это вовсе не означает, что предполетный этап дался постановщику легко: ему пришлось пройти четырехмесячную жесткую программу подготовки астронавтов, параллельно ведя подготовку съемок фильма и осваивая сразу несколько новых кинопрофессий, чтобы суметь самостоятельно заменить собой всю съемочную команду на МКС. Его жизнь была расписана буквально поминутно.

Кадр со съемок «Вызова»

Кастинг на главную роль стартовал осенью 2020 года. В результате тщательного отбора команда нашла 25 претенденток, которые затем должны были пройти осмотр врачебно-экспертной комиссии. Именно на этом этапе создателям фильма пришлось столкнуться с большими трудностями. Дело в том, что по итогам экспертизы в разрешении к полету в космос было оказано практически всем актрисам, которых Шипенко изначально хотел видеть на главной роли.

Но по итогу судьба оказалась благосклонна к режиссеру, ведь именно благодаря этому неожиданному повороту событий ведущей исполнительницей фильма была утверждена звезда «Солнечной линии» и «Медиатора» Юлия Пересильд. Для самой актрисы это также стало неожиданным и приятным событием. По словам Пересильд, она никогда не была любительницей адреналина и острых ощущений, но всегда стремилась искать для себя проекты, предполагающие выход из зоны комфорта, чтобы расширить свои профессиональные горизонты.

Ей также пришлось пройти изнурительную подготовку, предполагающую освоение теории и практики работы работы на МКС, и, конечно же, научиться проводить медицинские операции, чтобы достойно сыграть роль хирурга Жени Беляевой. Актриса училась премудростям врачебной профессии у настоящего хирурга Олег Куйбиды, который выступил консультантам сценаристов картины, и вместе с Шипенко стала свидетельницей настоящей сложной пятичасовой операции на грудной клетке. Этот опыт позволил ей заговорить с профессиональными хирургами на одном языке.

Кадр со съемок «Вызова»

Полет к звездам

Шипенко, Пересильд и сопровождавший их астронавт Антон Шкаплеров, который также сыграл роль в «Вызове», полетели на МКС 5 октября 2021 года. До этого остальная команда, оставшаяся с ними вплоть до самого старта, отправила в космос весь необходимый реквизит и оборудование. Рейс до станции занял у кинематографистов всего три часа, которые были использованы ими для съемок одной из самых волнительных сцен картины. Шипенко и Пересильд признались, что практически не переживали во время внеземного вояжа, полагаясь на опыт и профессионализм своего проводника-космонавта. Шкаплеров также заявил, что во время полета не заподозрил в них страха, а увидел только настоящую увлеченность своим делом и мужество.

Кадр со съемок «Вызова»

Состыковавшись со станицей, дуэт начал свою 12-ти дневную командировку на МКС. Они вспоминают, что первое время пребывания в невесомости произвело на них неизгладимое впечатление. Например, Пересильд рассказывает:

«Невесомость – это моя абсолютная любовь. На МКС я чувствовала себя очень красивой, хотя до этого мы боялись, что я там отеку, будет красное лицо, и меня невозможно будет снимать. А в результате – ощущение легкости, полное отсутствие веса тела, эти волосы, которые там, где-то болтаются, желание петь, танцевать...»

Кадр со съемок «Вызова»

Помимо дуэта кинематографистов, в съемках на станции принимал участие уже упомянутый Шкаплеров, а также его коллеги Петр Дубров и Олег Новицкий. Рабочий процесс шел каждый день, хоть, по признанию режиссера, ему удавалось следовать своему изначальному плану лишь на 60%. В остальное время приходилось импровизировать. В конце каждого дня — обязательный сеанс связи с Землей, где верные товарищи Шипенко и Пересильд вели точные отчеты о том, что им удалось снять за прошедшее время, и выстраивали расписание на будущее.

Что касается самого съемочного процесса, то работа в условиях отсутствия гравитации далась дуэту совсем нелегко. Им приходилось в одиночку выполнять задачи целой творческой команды. Пересильд была одновременно актрисой скриптом, костюмером, реквизитором и гримером. По словам Шипенко, с такой многозадачностью может справиться далеко не каждый профессионал. Самому ему приходилось летать вокруг своих исполнителей с камерой, пытаться создать красивую композицию с подвешенными вверх ногами людьми, что радикально отличалось от его предыдущего кинематографического опыта. При этом им обоим необходимо было постоянно помнить о технике безопасности МКС и не мешать работе астронавтов. Однако, несмотря на все невзгоды, они блестяще достигли поставленных целей.

Кадр со съемок «Вызова»

Возвращение на Землю

Сняв 78 часов материала на МКС, Пересильд и Шипенко отправились обратно на родную Землю. Момент их приземления также послужил материалом для съемок аналогичной сцены фильма. Хотя, как это часто случается в космонавтике и кино, все пошло немного не по плану, благодаря реальности происходящего и адаптивности команды эпизод получился очень насыщенным и эмоциональным.

После этого кинематографисты немедленно приступили к съемкам остальной части ленты. Теперь поддержку им оказывала целая большая группа специалистов, поэтому процесс работы пошел четко и гладко. Оператор проекта Борис Литовченко вспоминает, что одной из главных задач тот в момент было показать, насколько сильно отличаются миры космоса и Земли:

«В создании цветовой гаммы фильма точкой отсчета для нас была МКС – она такая, какая есть, у нее есть своя гамма, и мы ничего не можем с этим сделать. Исходя из этого, мы стали придумывать всю цветовую конструкцию: какая будет Земля, и каким будет открытый космос, каким Центр управления полетами, Центр подготовки космонавтов. Это абсолютно разные миры».

Кадр со съемок «Вызова»

Часть земных сцен записывалась в павильоне, где была выстроена копия Центра управления полетами «Роскосмоса», а также в декорациях Национального космического центра на территории санатория «Вороново» в Москве.

Сняв еще более 297 часов материала, Шипенко и его команда отправились монтировать фильм и готовить его к выходу на большой экран. Режиссер твердо уверен, что проект понравится зрителям:

«В кино мы всегда хотим получить что-то невероятное, что-то зрелищное, из ряда вон выходящее. Мы хотим удивить зрителя. Космос удивляет зрителя. Понятно, что его можно имитировать, и я это делал при съемках фильма «Салют-7». Но это не сравнится с реальностью. И, надеюсь, зритель это увидит».

А мы напоминаем, что премьера «Вызова» состоится в кинотеатрах по всей России уже 20 апреля.