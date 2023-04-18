Фильм космических масштабов: как снимали «Вызов»
История о том, как российские кинематографисты отправились за пределы Земли и создали главную картину года.
20 апреля в широкий российский прокат выходит долгожданная драма Клима Шипенко «Вызов», первая полнометражная картина, частично снятая в космосе. Захватывающая история пути этого проекта от задумки к экрану с сама могла бы посулить основой для блокбастера. Съемки ленты потребовали от актеров и съемочной команды настоящего бесстрашия, самоотверженности и смекалки. Мы расскажем вам обо всех трудностях и испытаниях, которые им пришлось преодолеть ради создания по-настоящему революционной ленты.
Сюжет
Во время работы на МКС астронавт получает серьезную травму. Без операции он не сможет вернуться на Землю живым, но на станции нет необходимого оборудования и специалистов, чтобы помочь ему. Центр управления полетами во главе с руководителем Волиным (Владимир Машков) решает в срочном порядке подготовить хирурга, который отправится за пределы планеты и проведет медицинскую процедуру в условиях невесомости. Их выбор падает на юного врача Женю Беляеву (Юлия Пересильд), который предстоит преодолеть свои неуверенности и страхи, чтобы спасти жизнь астронавта.
От задумки к проекту
Идея снять первый фильм, действие которого развернется в реальном космосе, пришла руководителю «Первого канала» Константину Эрнсту и главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину. Они связались с продюсером Эдуардом Илояном, который в свою очередь подключил к проекту Шипенко, уже зарекомендовавшего себя как первоклассного постановщика благодаря таким хитам, как «Холоп» и «Салют-7». По началу задумка показалась режиссеру чистой фантастикой, но с каждой секундой он все больше осознал всю серьезность предложения.
Первая проблема, с которой пришлось столкнуться Шипенко — поиск хорошей мотивировки, которая бы оправдала желание главной героини попасть в космос. У команды возникла идея сделать ее врачом, которому предстоит провести операцию раненому астронавту. Хотя этот ход решал многие проблемы сценария, он также означал, что всей группе придется погрузиться в тонкости не только космонавтики, но и медицины. К счастью, эти трудности не погасили огонь их решимости, и вскоре кинематографисты начали расспрашивать хирургов, медиков Центра подготовки космонавтов и работников обеспечения Центра управления полетами обо всех мельчайших подробностях, которые могли понадобиться им в работе над проектом. Многие из этих разговоров позже были практически без изменений превращены в кинематографические диалоги, что привнесло в «Вызов» ощутимую долю реализма.
Жесткий отбор
Разумеется, даже при большом желании далеко не каждый может полететь в космос. Участие в таком путешествии требует от человека идеальных физических данных, долгой подготовки и готовности некоторое время жить в весьма суровых условиях.
Несмотря на это, Шипенко был уверен в том, что он получит разрешение отправиться на МКС. По словам режиссера, он никогда не жаловался на здоровье, поэтому у него не было ни одного повода заподозрить себя в непригодности для этого мероприятия. Однако это вовсе не означает, что предполетный этап дался постановщику легко: ему пришлось пройти четырехмесячную жесткую программу подготовки астронавтов, параллельно ведя подготовку съемок фильма и осваивая сразу несколько новых кинопрофессий, чтобы суметь самостоятельно заменить собой всю съемочную команду на МКС. Его жизнь была расписана буквально поминутно.
Кастинг на главную роль стартовал осенью 2020 года. В результате тщательного отбора команда нашла 25 претенденток, которые затем должны были пройти осмотр врачебно-экспертной комиссии. Именно на этом этапе создателям фильма пришлось столкнуться с большими трудностями. Дело в том, что по итогам экспертизы в разрешении к полету в космос было оказано практически всем актрисам, которых Шипенко изначально хотел видеть на главной роли.
Но по итогу судьба оказалась благосклонна к режиссеру, ведь именно благодаря этому неожиданному повороту событий ведущей исполнительницей фильма была утверждена звезда «Солнечной линии» и «Медиатора» Юлия Пересильд. Для самой актрисы это также стало неожиданным и приятным событием. По словам Пересильд, она никогда не была любительницей адреналина и острых ощущений, но всегда стремилась искать для себя проекты, предполагающие выход из зоны комфорта, чтобы расширить свои профессиональные горизонты.
Ей также пришлось пройти изнурительную подготовку, предполагающую освоение теории и практики работы работы на МКС, и, конечно же, научиться проводить медицинские операции, чтобы достойно сыграть роль хирурга Жени Беляевой. Актриса училась премудростям врачебной профессии у настоящего хирурга Олег Куйбиды, который выступил консультантам сценаристов картины, и вместе с Шипенко стала свидетельницей настоящей сложной пятичасовой операции на грудной клетке. Этот опыт позволил ей заговорить с профессиональными хирургами на одном языке.
Полет к звездам
Шипенко, Пересильд и сопровождавший их астронавт Антон Шкаплеров, который также сыграл роль в «Вызове», полетели на МКС 5 октября 2021 года. До этого остальная команда, оставшаяся с ними вплоть до самого старта, отправила в космос весь необходимый реквизит и оборудование. Рейс до станции занял у кинематографистов всего три часа, которые были использованы ими для съемок одной из самых волнительных сцен картины. Шипенко и Пересильд признались, что практически не переживали во время внеземного вояжа, полагаясь на опыт и профессионализм своего проводника-космонавта. Шкаплеров также заявил, что во время полета не заподозрил в них страха, а увидел только настоящую увлеченность своим делом и мужество.
Состыковавшись со станицей, дуэт начал свою 12-ти дневную командировку на МКС. Они вспоминают, что первое время пребывания в невесомости произвело на них неизгладимое впечатление. Например, Пересильд рассказывает:
«Невесомость – это моя абсолютная любовь. На МКС я чувствовала себя очень красивой, хотя до этого мы боялись, что я там отеку, будет красное лицо, и меня невозможно будет снимать. А в результате – ощущение легкости, полное отсутствие веса тела, эти волосы, которые там, где-то болтаются, желание петь, танцевать...»
Помимо дуэта кинематографистов, в съемках на станции принимал участие уже упомянутый Шкаплеров, а также его коллеги Петр Дубров и Олег Новицкий. Рабочий процесс шел каждый день, хоть, по признанию режиссера, ему удавалось следовать своему изначальному плану лишь на 60%. В остальное время приходилось импровизировать. В конце каждого дня — обязательный сеанс связи с Землей, где верные товарищи Шипенко и Пересильд вели точные отчеты о том, что им удалось снять за прошедшее время, и выстраивали расписание на будущее.
Что касается самого съемочного процесса, то работа в условиях отсутствия гравитации далась дуэту совсем нелегко. Им приходилось в одиночку выполнять задачи целой творческой команды. Пересильд была одновременно актрисой скриптом, костюмером, реквизитором и гримером. По словам Шипенко, с такой многозадачностью может справиться далеко не каждый профессионал. Самому ему приходилось летать вокруг своих исполнителей с камерой, пытаться создать красивую композицию с подвешенными вверх ногами людьми, что радикально отличалось от его предыдущего кинематографического опыта. При этом им обоим необходимо было постоянно помнить о технике безопасности МКС и не мешать работе астронавтов. Однако, несмотря на все невзгоды, они блестяще достигли поставленных целей.
Возвращение на Землю
Сняв 78 часов материала на МКС, Пересильд и Шипенко отправились обратно на родную Землю. Момент их приземления также послужил материалом для съемок аналогичной сцены фильма. Хотя, как это часто случается в космонавтике и кино, все пошло немного не по плану, благодаря реальности происходящего и адаптивности команды эпизод получился очень насыщенным и эмоциональным.
После этого кинематографисты немедленно приступили к съемкам остальной части ленты. Теперь поддержку им оказывала целая большая группа специалистов, поэтому процесс работы пошел четко и гладко. Оператор проекта Борис Литовченко вспоминает, что одной из главных задач тот в момент было показать, насколько сильно отличаются миры космоса и Земли:
«В создании цветовой гаммы фильма точкой отсчета для нас была МКС – она такая, какая есть, у нее есть своя гамма, и мы ничего не можем с этим сделать. Исходя из этого, мы стали придумывать всю цветовую конструкцию: какая будет Земля, и каким будет открытый космос, каким Центр управления полетами, Центр подготовки космонавтов. Это абсолютно разные миры».
Часть земных сцен записывалась в павильоне, где была выстроена копия Центра управления полетами «Роскосмоса», а также в декорациях Национального космического центра на территории санатория «Вороново» в Москве.
Сняв еще более 297 часов материала, Шипенко и его команда отправились монтировать фильм и готовить его к выходу на большой экран. Режиссер твердо уверен, что проект понравится зрителям:
«В кино мы всегда хотим получить что-то невероятное, что-то зрелищное, из ряда вон выходящее. Мы хотим удивить зрителя. Космос удивляет зрителя. Понятно, что его можно имитировать, и я это делал при съемках фильма «Салют-7». Но это не сравнится с реальностью. И, надеюсь, зритель это увидит».
А мы напоминаем, что премьера «Вызова» состоится в кинотеатрах по всей России уже 20 апреля.