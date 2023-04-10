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Киноафиша Новости Глава Lucasfilm высказалась о новых «Звездных войнах» с Рей и других фильмах в рамках франшизы

Глава Lucasfilm высказалась о новых «Звездных войнах» с Рей и других фильмах в рамках франшизы

10 апреля 2023 12:17
Глава Lucasfilm высказалась о новых «Звездных войнах» с Рей и других фильмах в рамках франшизы

По ее словам, студя может возобновить сотрудничество с Райаном Джонсоном и снять второй сезон «Оби-Вана Кеноби».

Руководитель студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди поделилась новыми сведениями о будущих проектах во вселенных «Звездных войн». В новом интервью для Variety она рассказала о подготовке анонса возвращения Дэйзи Ридли к роли Рэй, состоявшегося на мероприятии Star Wars Celebration:

«Мне потребовался простой телефонный звонок. Я сказала ей: «Эй, я думаю, мы почти готовы». Мы долго говорили о будущих фильмах. Я добавила: «Ты не хотела бы присоединиться к Star Wars Celebration?» Этот разговор послужил началом. Она была вне себя от радости».

Кеннеди также высказалась о возможности возобновления сотрудничества с режиссером Райаном Джонсоном, снявшим «Звездные войны: Последние джедаи»:

«Мы с Райаном все время разговариваем. Он очень загружен. Так что в данный момент мы с ним ни над чем активно не работаем. Он разрабатывает еще один фильм из серии «Достать ножи» и Бог знает что еще. Но он очень хочет вернуться во франшизу. Это потребует много времени, так что все зависит только от него».

Кеннеди добавила, что Тайка Вайтити в настоящее время работает над новым проектом по «Звездным войнам»:

«Тайка все еще работает, в одиночку пишет сценарий. Он действительно не хочет вовлекать других людей в этот процесс, и я не виню его. У него уникальный стиль. Мы хотим помочь ему сохранить его и то, что он делает. Но однажды мы воплотим этот проект в жизнь».

Наконец, она сказала несколько слов о потенциальном втором сезоне сериала «Оби-Ван Кеноби»:

«Сейчас он не разрабатывается. Но в будущем все может измениться, шанс есть всегда. Это шоу было хорошо принято, и режиссер Дебора Чоу проделала отличную работу. Юэн Макгрегор очень хочет сделать еще один сезон. Но сейчас мы слишком загружены текущими проектами, как вы можете понять по тому, что мы показали на Celebration».

Несмотря на ни что, Кеннеди заявила, что студия может вернуться к работе над «Оби-Ваном Кеноби» в будущем.

Фото: Lucasfilm
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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