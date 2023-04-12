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Киноафиша Новости Признанная драма «Солнце мое» с Полом Мескалом выйдет в российских онлайн-кинотеатрах

Признанная драма «Солнце мое» с Полом Мескалом выйдет в российских онлайн-кинотеатрах

12 апреля 2023 14:30
Признанная драма «Солнце мое» с Полом Мескалом выйдет в российских онлайн-кинотеатрах

Цифровая премьера картины, отмеченной номинацией на «Оскар» и множеством других наград, состоится в конце этой недели.

В это воскресенье, 16 апреля, в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», Okko и KION состоится премьера автобиографической драмы Шарлотты Уэллс «Солнце мое», ставшей одним из главных фаворитов наградного сезона 2022 года.

Главные роли в картине сыграли Пол Мескал («Нормальные люди»), Фрэнки Корио, Селия Роулсон-Холл («Вокс люкс»), Салли Мессэм («Шервуд») и Айс Парлак.

В центре сюжета — 11-летяя девочка Софи (Корио), отправившаяся на празднование дня рождения своего 30-летнего отца Калума (Мескал) в Турцию. После развода с женой Софи была отдана под опеку матери, поэтому для нее эти несколько дней на курорте — это одна из немногих возможностей провести время вместе с папой. Герои занимаются самими обычными вещами: купаются, веселятся, танцуют на дискотеках. Но иногда их размеренный отдых прерывается тревожными моментами. Вскоре выясняется, что Калум все еще любит бывшую жену и очень тревожится по поводу своего финансового положения.

Для Уэллс этот проект стал дебютом в полнометражном кино. Основой для фильма послужили ее собственные воспоминания об отношениях с отцом. Картина была впервые представлена публике на Каннском кинофестивале в программе «Неделя критики», где она была удостоена приза «Французское касание». После этого лента получила множество других наград, включая номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль (Мескал) и приз Британской киноакадемии за лучший дебют.

Фото: A24
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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