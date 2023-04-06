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В российский прокат вышел ромком «Мое прекрасное несчастье» с Диланом Спроусом и Вирджинией Гарднер

6 апреля 2023 09:02
В российский прокат вышел ромком «Мое прекрасное несчастье» с Диланом Спроусом и Вирджинией Гарднер

Картина, основанная на бестселлере Джейми Макгвайр, была снята режиссером «После. Глава 2».

Сегодня, 6 апреля, в российский прокат выходит американский ромком «Мое прекрасное несчастье», основанный на одноименном книжном бестселлере Джейми Макгвайр. Главные роли в фильме сыграли Дилан Спроус («Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди»), Вирджиния Гарднер («Беглецы»), Брайан Остин Грин («Отец-одиночка») и Роб Эстес («Когда зовет сердце»).

В центре сюжета — загадочная и закрытая старшеклассница Эбби (Гарднер), стремящаяся сбежать от своего темного прошлого, и чемпион подпольных боев Трэвис (Спроус), не верящий в любовь. С первого взгляда кажется, что у них нет и не может быть ничего общего, но однажды судьба сталкивает их вместе. Трэвис предлагает Эбби пари: если он выиграет свой следующий поединок, девушка проведет в его квартире целый месяц. Когда бой заканчивается для него успехом, Эбби и Трэвис начинают свою непростую совместную жизнь. Со временем они находят в друг друге такие стороны, о существовании которых даже не подозревали.

Режиссером и сценаристом картины выступил Роджер Камбл, наиболее известный по лентам «Жестокие игры», «Просто друзья» и «Милашка». По словам Спроуса, именно талант Камбла к написанию и постановке романтических комедий привлек его внимание к проекту:

«У Роджера очень хорошо получаются яркие, динамичные и забавные сцены, они буквально слетают с листа. Это и привлекло меня в его сценарии».

Гарднер также сказала, что режиссер создал на площадке невероятно дружелюбную атмосферу:

«Сценарий получился уморительно смешным, при этом наши персонажи были очень реалистичными. Мы с Роджером сразу нашли общий язык и тщательно проработали историю моей героини уже на первой встрече. Не успела я оглянуться, как уже вовсю снималась!»

Камбл не только руководил всей командой, но и часто позволял своим коллегам импровизировать во время работы и самостоятельно дополнять характер своих персонажей. По его словам, он развил в себе такой подход благодаря работе в театре. Кроме того, режиссер признался, что вставил в фильм несколько отсылок к популярной мелодраматической франшизе «После», поскольку он является большим фанатом этой серии и режиссером «После. Глава 2»:

«Я очень горжусь тем, что сам стал фанатом франшизы «После». Мы хотим расширять эту армию фанатов».

В качестве примера он рассказал о том, что в одной из сцен фильма Эбби носит футболку с надписью «Да пошел ты, Хардин», а в другой сцене она же смотрит «После» и плачет.

Фото: «Вольга»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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