Вышел тизер шестого сезона «Черного зеркала» с Сальмой Хайек, Аароном Полом и другими звездами

Netflix представил тизер шестого сезона сериала-антологии «Черное зеркало».

В новых сериях к актерскому составу шоу присоединились Аарон Пол («Во все тяжкие»), Бен Барнс («Тень и кость»), Кейт Мара («Карточный домик»), Майкл Сера («Скот Пилигрим против всех»), Сальма Хайек («Супер Майк: Последний танец») и другие именитые артисты.

Шестой сезон, как и все предыдущие части «Черного зеркала», состоит из набора различных историй в жанре фантастического триллера. При этом шоураннер Чарли Брукер заявил, что новые серии внесут некоторые изменения в концепцию шоу и станут «самыми непредсказуемыми, не поддающимися описанию и неожиданными» эпизодами во всем сериале:

«Это должен быть сериал, который нельзя легко определить и который постоянно изобретает себя заново. Поэтому отчасти в качестве вызова и отчасти для того, чтобы сохранить шоу свежим, я намеренно пересмотрел свои представления о том, каким оно должно быть. Следовательно, на этот раз наряду с традиционными для сериала элементами в нем появятся и нововведения».

Судя по тизеру, зрителей ждут истории, действие которых развернется в антураже ретро, современности и космоса. Ролик намекает, что новый сезон ничуть не уступит своим предшественникам в мрачности и антиутопичности. Кроме того, он демонстрирует явно возросший уровень насилия и кинематографичности шоу.

Помимо Брукера, разработкой шестого сезона занимаются Биша К. Али («Мисс Марвел»), Аннабель Джонс («Канк на Земле») и Джессика Роудс («Станция одиннадцать»).

Премьера шестого сезона «Черного зеркала» состоится в июне 2023 года. Точная дата релиза пока неизвестна.