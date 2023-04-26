Первые зрители «Флэша» сходятся во мнении, что это один из лучших супергеройских фильмов

Вчера на мероприятии CinemaCon в Лас-Вегасе студия Warner Bros. организовала первый эксклюзивный показ «Флэша» для прессы. Посмотревшие остались в полном восторге. Журналисты сходятся в едином мнении, что картина с Эзрой Миллером является одним из лучших супергеройских фильмов в истории кино. Ниже приведены короткие отзывы из соцсетей:

Стивен Вайнтрауб, Collider:

«Флэш» феноменален. Я знаю, что Эзра Миллер в прошлом допустил много ошибок, но он очень хорош в этом фильме. Мне понравился Китон, его экшен, юмор и эмоции. Режиссер Андрес Мускетти создал нечто особенное. Большой палец вверх. Warner Bros. не показала сцены после титров».

Эрик Дэвис, Fandango:

«Флэш» от DC — потрясающее кино! Забудьте о прошлых осечках студии, потому что не приходится сомневаться в том, что это один из лучших кинокомиксов всех времен. Незабываемое впечатление. Тут есть все ингредиенты: изобретательная история, удивительный экшен и невероятный актерский состав. Очень много деталей. В концовке я прослезился. Здесь присутствует абсолютно все, что зрители желают получить от подобной картины и даже больше».

Скотт Мензель, We Live Entertainment:

«Флэш» однозначно является одним из лучших супергеройских фильмов в истории. Без шуток. Это идеальное кино, потому что в нем есть все, но в меру! Экшен, эмоции, сердце, душевность, юмор и большой элемент ностальгии. Эзра Миллер феноменален в качестве двойника Барри Аллена. Майкл Китон и Саша Калле тоже чертовски хороши. Эту картину зрители будут смотреть снова и снова. И да, постарайтесь избегать спойлеров, потому что в повествовании есть несколько действительно невероятных сюрпризов, которые однозначно поразят вас. С нетерпением жду, когда смогу посмотреть «Флэша» снова!».

Крис Э. Хейнер, Gamespot:

«Не знаю даже, что и сказать, но «Флэш» подарил мне гораздо больше эмоций, чем я рассчитывал. Актерская игра на высшем уровне, а Китон делает давние мечты явью. Супергерл — мой новый любимый персонаж. Искренне шокирован тем, что этот фильм соответствует своим амбициям и даже более того — превосходит их. Никогда бы не подумал, что такое возможно».

Жермен Люссье, Gizmodo:

«Флэш» действительно настолько хорош, как о нем говорят. Это похоже на встречу «Назад в будущее» и «Человека-паука: Нет пути домой» со всем сопутствующим юмором и душевностью первого, а также с многочисленным экшеном и сюрпризами второго. В каком-то смысле это даже чересчур амбициозное кино, но одновременно невероятно приятное, согревающее и веселое».

Кинотеатральный релиз «Флэша» намечен на 16 июня.