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Киноафиша Новости Первые зрители «Флэша» сходятся во мнении, что это один из лучших супергеройских фильмов

Первые зрители «Флэша» сходятся во мнении, что это один из лучших супергеройских фильмов

26 апреля 2023 15:20
Первые зрители «Флэша» сходятся во мнении, что это один из лучших супергеройских фильмов

Журналистам показали блокбастер почти за два месяца до премьеры.

Вчера на мероприятии CinemaCon в Лас-Вегасе студия Warner Bros. организовала первый эксклюзивный показ «Флэша» для прессы. Посмотревшие остались в полном восторге. Журналисты сходятся в едином мнении, что картина с Эзрой Миллером является одним из лучших супергеройских фильмов в истории кино. Ниже приведены короткие отзывы из соцсетей:

Стивен Вайнтрауб, Collider:

«Флэш» феноменален. Я знаю, что Эзра Миллер в прошлом допустил много ошибок, но он очень хорош в этом фильме. Мне понравился Китон, его экшен, юмор и эмоции. Режиссер Андрес Мускетти создал нечто особенное. Большой палец вверх. Warner Bros. не показала сцены после титров».

Эрик Дэвис, Fandango:

«Флэш» от DC — потрясающее кино! Забудьте о прошлых осечках студии, потому что не приходится сомневаться в том, что это один из лучших кинокомиксов всех времен. Незабываемое впечатление. Тут есть все ингредиенты: изобретательная история, удивительный экшен и невероятный актерский состав. Очень много деталей. В концовке я прослезился. Здесь присутствует абсолютно все, что зрители желают получить от подобной картины и даже больше».

Скотт Мензель, We Live Entertainment:

«Флэш» однозначно является одним из лучших супергеройских фильмов в истории. Без шуток. Это идеальное кино, потому что в нем есть все, но в меру! Экшен, эмоции, сердце, душевность, юмор и большой элемент ностальгии. Эзра Миллер феноменален в качестве двойника Барри Аллена. Майкл Китон и Саша Калле тоже чертовски хороши. Эту картину зрители будут смотреть снова и снова. И да, постарайтесь избегать спойлеров, потому что в повествовании есть несколько действительно невероятных сюрпризов, которые однозначно поразят вас. С нетерпением жду, когда смогу посмотреть «Флэша» снова!».

Крис Э. Хейнер, Gamespot:

«Не знаю даже, что и сказать, но «Флэш» подарил мне гораздо больше эмоций, чем я рассчитывал. Актерская игра на высшем уровне, а Китон делает давние мечты явью. Супергерл — мой новый любимый персонаж. Искренне шокирован тем, что этот фильм соответствует своим амбициям и даже более того — превосходит их. Никогда бы не подумал, что такое возможно».

Жермен Люссье, Gizmodo:

«Флэш» действительно настолько хорош, как о нем говорят. Это похоже на встречу «Назад в будущее» и «Человека-паука: Нет пути домой» со всем сопутствующим юмором и душевностью первого, а также с многочисленным экшеном и сюрпризами второго. В каком-то смысле это даже чересчур амбициозное кино, но одновременно невероятно приятное, согревающее и веселое».

Кинотеатральный релиз «Флэша» намечен на 16 июня.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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