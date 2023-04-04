Режиссер Майкл Манн готов снять сиквел «Схватки» при содействии Warner Bros

По информации Deadline, студия Warner Bros. ведет переговоры с режиссером Майклом Манном об экранизации его книги Heat 2: A Novel («Схватка 2: Роман»), являющейся одновременно сиквелом и приквелом культового боевика «Схватка» (1995).

Кроме того, студия ведет переговоры с Адамом Драйвером, который претендует на роль молодого Нила Макколи (в оригинальной картине сыгран Робертом Де Ниро) в будущем фильме. Примечательно, что недавно Драйвер снялся у Манна в готовящемся к выходу байопике «Феррари».

По данным инсайдеров, Warner Bros. планирует оказать «Схватке 2» финансовую поддержку. При этом ни одна другая студия в разработке сиквела пока что не участвует. Оригинальная «Схватка» была проспонсирована компанией New Regency Арнона Милчана. Если производство нового фильма будет продвигаться хорошо, то New Regency будет предоставлена возможность софинансирования. В данный момент продвижением проекта в основном занимается сам Манн, и его работа уже приносит результаты.

В романе «Схватка 2» две основные сюжетные линии: до и после событий оригинального фильма «Схватка». Книга представляет собой предысторию и повествование о дальнейшей судьбе жестокого грабителя Криса Шихерлиса (в оригинальной картине сыгран Вэлом Килмером) и опытного детектива Винсента Ханна (в оригинальной картине сыгран Аль Пачино). «Схватка 2» была опубликована в августе 2022 года и вскоре стала бестселлером № 1 по версии New York Times. Манн с самого начала планировал создать ее экранизацию, но некоторое время был слишком занят другими проектами.

По слухам, помимо Драйвера, к проекту могут присоединиться тот же Аль Пачино, который вновь сыграет Ханну, и Ана де Армас, которая исполнит роль возлюбленной Макколи.