Студия Illumination готовит пятую часть «Шрэка», спин-офф об Осле, «Зверопой 3» и другие проекты

Анимационная студия Illumination разрабатывает новые части франшиз «Шрэк», «Тайная жизнь домашних животных», «Зверопой» и другие проекты. Об этом рассказал основатель и генеральный директор компании Кристофер Меледандри в новом интервью для Variety.

По словам Меледандри, студия сотрудничает с DreamWorks и ведет переговоры с Майком Майерсом (Шрэк), Кэмерон Диас (Фиона), Эдди Мерфи (Осел) и другими исполнителями, озвучившими персонажей оригинального «Шрэка», об их возвращении к своим ролям. Он добавил, что переговоры идут хорошо, и все члены актерского состава горят желанием взяться за создание пятой части.

Меледандри также прокомментировал слова Мерфи о том, что он хотел бы получить спин-офф об Осле. Продюсер отметил, что очень рад тому, как сильно актер болеет за своего персонажа, и что Осел действительно мог бы получить сольный спин-офф, подобный дилогии «Кот в сапогах».

Кроме того, Меледандри поделился новостями о том, что Illumination работает над «парой» сценариев новых проектов из вселенной «Тайной жизни домашних животных». Студия пока не готова запустить их в полноценное производство, но твердо намерена продолжить развивать франшизу.

В данный же момент многие сотрудники компании погружены в разработку картины «Зверопой 3». Меледандри отметил, что мультик будет посвящен старым персонажам, но ее действие развернется в «новом мире».

Руководитель Illumination также сказал несколько слов о будущем фильме студии Migration («Миграция»). Картина расскажет о семействе уток, которые ссорятся друг с другом по поводу того, стоит ли им оставаться в комфортных обжитых местах или отправиться исследовать большой мир. Сценарий пишет Майк Уайт («Белый лотос»). По словам Меледандри, уровень визуального исполнения ленты сильно превосходит все остальные фильмы Illumination, а ее сюжет и персонажи будут близки каждому человеку.

Наконец, Меледандри сообщил о том, что в будущем Illumination планирует выпустить два коротких сериала в рамках франшизы «Гадкий я»: Who’s Who («Кто есть кто»), действие которого развернется в мире миньонов, и Bones Story («История костей»), обладающий совершенно оригинальным сюжетом. Оба шоу будет выпущены в TikTok и YouTube.