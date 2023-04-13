Начались съемки второго сезона «Жизни по вызову» с Павлом Прилучным

Стриминговый сервис KION и кинокомпания «К.Б.А.» объявили о начале съемок второго сезона сериала «Жизнь по вызову». Ведущие роли в новых сериях шоу исполняют Павел Прилучный («Мажор в Сочи»), Лиза Моряк («На солнце, вдоль рядов кукурузы»), Никита Кологривый («Два холма»), Василина Юсковец («Ивановы-Ивановы») и Михаил Горевой («Водоворот»).

Главный герой — все тот же владелец элитного эскорт-бизнеса Александр Шмидт (Прилучный) по прозвищу «Волшебник», способный удовлетворить самые изощренные запросы своих клиентов. После вынужденного побега заграницу он возвращается в Москву, чтобы отомстить своим давним врагам: олигарху Ружинскому (Александр Яцко), разрушившему агентство Шмидта, и Денису Викторовичу (Владимир Сычев), устроившему расправу над его девочками. С помощью Антона (Кологривый) и Насти (Моряк), которые обязаны Шмидту за помощь в сокрытии убийства жестокого сутенера Вадика (Алексей Кирсанов), герой заново открывает свое дело. Теперь он стремится спасти свою дочь Алину (Юсковец), которая на зло отцу стала эскортницей.

Постановщиком вновь выступает Сарик Андеасян. Ранее для телевидения он снял сериал «Чикатило», комедию «Нагиев на карантине» и мелодраму «В активном поиске». По его словам, новые серии будут более чувственными и яркими, чем предыдущие, а также удивят зрителей множеством неожиданных поворотов, интересных героев и креативных визуальных решений. Сценарий второго сезона написали Алексей Гравицкий («Папы») и Анна Кулаева («Сны»).