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Киноафиша Новости Египетские ученые раскритиковали Netflix за чернокожую Клеопатру

Египетские ученые раскритиковали Netflix за чернокожую Клеопатру

21 апреля 2023 15:28
Египетские ученые раскритиковали Netflix за чернокожую Клеопатру

В ответ постановщица проекта заявила, что людям надо разобраться со своими «стереотипами о превосходстве белых».

Историки раскритиковали документальный сериал African Queens: Queen Cleopatra («Африканские королевы: королева Клеопатра») от Netflix за то, что легендарная царица Египта Клеопатра в нем была сыграна темнокожей актрисой-метиской Адель Джеймс.

Египетские специалисты утверждают, что Клеопатра, родившаяся в Александрии в 69 г. до н. э., была представительницей европеоидной расы, а не африканской. Их исследования подтвердили, что царица унаследовала македонско-греческие черты от своего отца Птолемея XII, хотя этническая принадлежность ее матери до сих пор остается неизвестной.

В связи с этим инцидентом египетский адвокат Махмуд аль-Семари подал жалобу в прокуратуру страны с требованием заблокировать Netflix, так как сервис продвигает «афроцентристское мышление», а также «лозунги и тексты, направленные на искажение и стирание египетской идентичности».

На ситуацию уже отреагировала постановщица сериала Тина Гарави. Она сказала, что за всю историю кино Клеопатру сыграло множество различных актрис, некоторые из которых совершенно не соответствовали реальной внешности царицы. В качестве яркого примера она вспомнила фильм «Клеопатра» (1963) с Элизабет Тейлор в главной роли:

«После долгих бесчисленных прослушиваний мы нашли Адель Джеймс, которая смогла передать не только красоту Клеопатры, но и ее внутреннюю силу. И историки могут подтвердить, что Клеопатра была больше похожа на Адель, чем на Элизабет Тейлор».

Гарави также заявила, что весь возникший вокруг проекта скандал лишь служит наглядной демонстрацией проблем современного общества:

«Была ли Клеопатра черной? Мы не знаем этого, но можно с уверенностью сказать, что она не была белой. Нам нужно разобраться со своим колоризмом и стереотипами о превосходстве белых, навязанными Голливудом. Прежде всего нам нужно понять, что история Клеопатры не столько о ней, сколько о нас самих».

Постановщица добавила, что гордится своей работой над «Королевой Клеопатрой».

Фото: Netlfix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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