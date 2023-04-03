Фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров» неплохо стартовал в мировом прокате

Приключенческий блокбастер «Подземелья и драконы: Честь среди воров» стартовал в мировом прокате лучше, чем ожидалось. По предварительным данным, веселое семейное фэнтези заработало за первые дни $71,5 млн, что даже чуть превышает предстартовые прогнозы.

Картина вышла сразу на 60 территориях и смогла заработать $38,5 млн в США и еще $33 млн на международной арене. Бюджет ленты, без учета затрат на маркетинг, составляет $150 млн, поэтому расслабляться создателям пока рано. Как бы то ни было, даже такой результат является положительным для студий Paramount и eOne, потому что до начала кинопроката мало кто предвещал и такую сумму. Особенно это выглядит впечатляюще на фоне конкуренции с «Джоном Уиком 4», чьи сборы ко второму уик-энду уже находятся на подступе к $250 млн.

Несмотря на релиз в Китае, добиться впечатляющих успехов «Подземельям и драконам» там не удалось. В Поднебесной картина оказалась лишь четвертой с выручкой в $5,06 млн. Одержать победу удалось в прокате Великобритании ($4,3 млн), Мексики ($2,4 млн), Австралии ($2,4 млн), Италии ($1,3 млн) и Испании ($1,1 млн).

«Подземелья и драконы» получили очень теплый прием от критиков и зрителей. На Rotten Tomatoes рейтинг одобрения от журналистов остановился на отметке в 90%. Согласно Cinema Score, фильм получил от аудитории отличную оценку A-. Все это может обернуться стойкостью в кинопрокате, но всерьез об этом можно будет рассуждать лишь на второй неделе.