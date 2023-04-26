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Киноафиша Новости Сестра Лары Джин отправляется в Корею в трейлере спин-оффа «Всем парням, которых я любила раньше»

Сестра Лары Джин отправляется в Корею в трейлере спин-оффа «Всем парням, которых я любила раньше»

26 апреля 2023 14:46
Сестра Лары Джин отправляется в Корею в трейлере спин-оффа «Всем парням, которых я любила раньше»

Премьера сериала о превратностях подростковой любви от создательницы «Этим летом я стала красивой» состоится в мае.

Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер спин-оффа мелодрамы «Всем парням, которых я любила раньше» под названием «Целую, Китти». Центральные роли в сериале исполняют Анна Кэткарт («Наследники 2»), Чхве Мин-ен («Двадцать пять, двадцать один»), Энтони Кейван («Тело студента»), Питер Турнвальд («Игроки») и Джиа Ким.

Главная героиня — самопровозглашенный эксперт в области любви и младшая сестра Лары Джин (Лана Кондор) Китти Кови (Кэткарт). Вдохновившись романом Лары, Китти решает освежить собственные отношения с красивым корейским мальчиком Дэ (Мин-ен). Она переходит в его школу и совершает перелет на другой конец земного шара только для того, чтобы устроить бойфренду сюрприз. Но погрузившись в свою новую жизнь, героиня понимает, что ее идиллические представления о будущем с Дэ сильно отличались от суровой действительности. Оказалось, что парень нашел себе другую и не хочет, чтобы Китти оставалась в Корее. Однако упрямая и уверенная в себе девушка не намерена отпускать любовь всей своей жизни без боя.

Шоураннером сериала является Дженни Хань, ранее работавшая над оригинальным «Всем парням, которых я любила раньше», а также «Этим летом я стала красивой». Режиссерами сериала выступают Дженнифер Арнольд («Эмили в Париже»), Джефф Чан («Код 8»), Памела Романовски («Сплетница») и Катина Медина Мора («Улица Светлячков»).

«Целую, Китти» состоит из десяти эпизодов, которые выйдут на Netflix 18 мая.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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