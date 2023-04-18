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Киноафиша Новости «Букмейт» и «Кинопоиск» подготовили панк-зин о сериале и группе «Король и Шут»

«Букмейт» и «Кинопоиск» подготовили панк-зин о сериале и группе «Король и Шут»

18 апреля 2023 17:33
«Букмейт» и «Кинопоиск» подготовили панк-зин о сериале и группе «Король и Шут»

В сборник вошли многие материалы, которые публикуются впервые.

В связи с завершением сериала «Король и Шут» онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» и сервис «Букмейт» подготовили для поклонников настоящий подарок. В честь знаменательного события сервисы выпустили панк-зин, представляющий собой специальный сборник статей и прочих материалов о культовой группе и одноименном шоу. Часть из них публикуется впервые, включая эссе сценариста Дмитрия Лемешева, в котором автор многосерийной панк-сказки подробно описал процесс создания сериала.

Панк-зин представляет читателям возможность узнать о том, как готовился к съемкам исполнитель главной роли Костя Плотников, а также позволяет еще глубже погрузиться во вселенную сериала и группы. Например, создатели шоу раскрыли влияние фильма Кристофера Нолана «Престиж» на альбом «Театръ демона» и объяснили связь Беллатрисы Лестрейндж из «Гарри Поттера» с первой женой Горшка. Кроме того, продюсер Игорь Гудков прокомментировал грань между реальными событиями и киноправдой. В сборник также вошел монолог Родиона Чепеля о том, как интеллигенция полюбила самую народную российскую панк-рок группу, расширенная версия материала Юлии Рузмановой об истории коллектива и многое другое.

«Букмейт» и «Кинопоиск» подготовили панк-зин о сериале и группе «Король и Шут»

В создании текстов для зина принимали участие документалист Родион Чепель, журналисты Юлия Рузманова, Александр Кондуков, Ольга Белик, Ксения Реутова, Александра Воробьева, Дмитрий Шепелев, Влад Копысов, Лиза Кузнецова и Филипп Миронов. Созданием зина руководила управляющий редактор команды медиа «Кинопоиска» Таня Симакова.

«Букмейт» доступен подписчикам «Яндекс Плюса» в качестве дополнительной опции. Он дает полный доступ к более чем 200 000 электронных и аудиокниг.

Фото: «Кинопоиск»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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