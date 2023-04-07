Кери Рассел решает личные и международные проблемы в трейлере сериала «Дипломатка»

В шоу от Netflix актриса сыграла карьеристку, взявшуюся за работу, к которой она не готова.

Потоковый сервис Netflix выпустил трейлер многосерийной политической драмы «Дипломатка», повествующей о женщине, которая разрывается между очень ответственной работой и поддержанием брака. Главную роль в сериале сыграла звезда «Американцев» Кери Рассел.

Действие развернется в разгар серьезного международного кризиса, а в центре повествования окажется карьеристка Кейт Уайлер (Рассел). Она планировала отправиться работать в Афганистан в качестве дипломата, но совершенно неожиданно ее назначают послом США в Великобритании. Главной героине приходится оперативно приспосабливаться к новому месту, создавать стратегические союзы и стараться удержать на плаву свой брак с коллегой-дипломатом Хэлом Уайлером (Руфус Сьюэлл), являющимися настоящей политической иконой.

Шоураннером выступила Дебора Кан, ранее работавшая над сериалами «Родина», «Фосси/Вердон» и «Винил». В команду исполнительных продюсеров вместе с ней вошли сама Рассел и Дженис Уильямс. В остальном актерском составе заняты Рори Киннер, Дэвид Джеси, Али Ан, Ато Эссандо, Селия Имри, Майкл МакКин, Нана Менса, Т’Ниа Миллер и Мигель Сандовал.

Все восемь эпизодов «Дипломатки» станут доступны на Netflix с 20 апреля.