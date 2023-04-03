Появились первые отзывы о мультфильме «Братья Супер Марио в кино»

Критики утверждают, что ни в одном другом фильме в истории кино нельзя найти так много качественных отсылок.

В сети стали доступны первые отзывы критиков о мультфильме «Братья Супер Марио в кино», основанном на серии видеоигр Super Mario Bros. По сюжету, водопроводчик Марио (озвучен Крисом Праттом) объединяет силы со своим братом Луиджи (Чарли Дэй) и принцессой Пич (Аня Тейлор-Джой), чтобы спасти волшебное королевство от могущественного злодея Баузера (Джек Блэк).

Большая часть журналистов тепло приняла картину, отметив ее качественный юмор, саундтрек и множество приятных отсылок к оригинальным играм. Например, обозреватель Тим Геттис написал:

«Фильм «Братья Супер Марио в кино» просто потрясающий. Он привел меня в полный восторг не один раз. Музыка — главная звезда картины. Поклонники оригинальных игр от Nintendo получат от просмотра невероятное удовольствие. Я не уверен, что в каком-либо еще фильме за всю историю кино было такое количество качественных отсылок».

Тесса Смит из Mama’s Geeky также заявила о том, что лента наполнена отсылками к оригиналу и похожа на признание в любви всей сфере видеоигр. Кроме того, ее очень порадовало то, что принцесса Пич изображена в мультфильме «крутой девчонкой», и огорчило то, что Луиджи в истории отводится лишь второстепенная роль.

Однако не все критики отнеслись к картине сугубо положительно. Андре Сегерс из GameXplain назвал ее восхитительным захватывающим приключением, но при этом посетовал на поверхностный сюжет. Рэнди Джонс написал, что лента «порадует детей и фанатов игр», но закончил свой текст словами о том, что она представляет собой типичный проект студии Illumination («Гадкий я»), возможно, намекая на очевидную глупость некоторых моментов в фильме. Жермен Люссье из iO9 заявил, что сюжет, музыка и юмор картины «скорее раздражают и заставляют скучать, чем развлекают».

Премьера «Братьев Супер Марио в кино» состоится 7 апреля.