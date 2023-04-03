Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бойтесь своих желаний" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Появились первые отзывы о мультфильме «Братья Супер Марио в кино»

Появились первые отзывы о мультфильме «Братья Супер Марио в кино»

3 апреля 2023 12:53
Появились первые отзывы о мультфильме «Братья Супер Марио в кино»

Критики утверждают, что ни в одном другом фильме в истории кино нельзя найти так много качественных отсылок.

В сети стали доступны первые отзывы критиков о мультфильме «Братья Супер Марио в кино», основанном на серии видеоигр Super Mario Bros. По сюжету, водопроводчик Марио (озвучен Крисом Праттом) объединяет силы со своим братом Луиджи (Чарли Дэй) и принцессой Пич (Аня Тейлор-Джой), чтобы спасти волшебное королевство от могущественного злодея Баузера (Джек Блэк).

Большая часть журналистов тепло приняла картину, отметив ее качественный юмор, саундтрек и множество приятных отсылок к оригинальным играм. Например, обозреватель Тим Геттис написал:

«Фильм «Братья Супер Марио в кино» просто потрясающий. Он привел меня в полный восторг не один раз. Музыка — главная звезда картины. Поклонники оригинальных игр от Nintendo получат от просмотра невероятное удовольствие. Я не уверен, что в каком-либо еще фильме за всю историю кино было такое количество качественных отсылок».

Тесса Смит из Mama’s Geeky также заявила о том, что лента наполнена отсылками к оригиналу и похожа на признание в любви всей сфере видеоигр. Кроме того, ее очень порадовало то, что принцесса Пич изображена в мультфильме «крутой девчонкой», и огорчило то, что Луиджи в истории отводится лишь второстепенная роль.

Однако не все критики отнеслись к картине сугубо положительно. Андре Сегерс из GameXplain назвал ее восхитительным захватывающим приключением, но при этом посетовал на поверхностный сюжет. Рэнди Джонс написал, что лента «порадует детей и фанатов игр», но закончил свой текст словами о том, что она представляет собой типичный проект студии Illumination («Гадкий я»), возможно, намекая на очевидную глупость некоторых моментов в фильме. Жермен Люссье из iO9 заявил, что сюжет, музыка и юмор картины «скорее раздражают и заставляют скучать, чем развлекают».

Премьера «Братьев Супер Марио в кино» состоится 7 апреля.

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
От «Наследников» до «Теда Лассо»: 8 сериалов, с которыми мы прощаемся в этом году От «Наследников» до «Теда Лассо»: 8 сериалов, с которыми мы прощаемся в этом году Читать далее 1 апреля 2023
От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках Читать далее 27 марта 2023
Битлджюс или Уэнсдэй: кто ты из героев Тима Бертона по знаку зодиака Битлджюс или Уэнсдэй: кто ты из героев Тима Бертона по знаку зодиака Читать далее 30 марта 2023
Фанатские теории: кого Педро Паскаль мог бы сыграть в киновселенной Marvel Фанатские теории: кого Педро Паскаль мог бы сыграть в киновселенной Marvel Читать далее 3 апреля 2023
Что смотреть на выходных: сиквел «Аватара», «Тетрис» и новый сериал Федора Бондарчука Что смотреть на выходных: сиквел «Аватара», «Тетрис» и новый сериал Федора Бондарчука Читать далее 31 марта 2023
Выжить любой ценой: 9 триллеров про конец света Выжить любой ценой: 9 триллеров про конец света Читать далее 31 марта 2023
«Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии «Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии Читать далее 1 апреля 2023
Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни Читать далее 2 апреля 2023
Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей Читать далее 3 апреля 2023
Тест: какой ты детектив из кино? Тест: какой ты детектив из кино? Читать далее 31 марта 2023
Related video