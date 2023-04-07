Джеймс Ганн прокомментировал возможность кроссовера Marvel и DC

Глава студии DC Джеймс Ганн поделился своими соображениями по поводу потенциального кроссовера киновселенных DC и Marvel. В новом интервью для журнала Empire он заявил, что относится к этой идее с энтузиазмом:

«Я уверен, что теперь, когда я руковожу DC, такой проект стал более вероятным. Кто знает? Однако его появления все равно придется ждать много лет. Я думаю, что для начала нам надо понять, что мы будем делать внутри DC. Я бы солгал, если бы сказал, что мы не обсуждали возможность создания кроссовера DC и Marvel. Но все эти обсуждения были очень легкими и несерьезными».

В данный момент Ганн занимается разработкой обновленной супергеройской вселенной DC, а также участвует в маркетинговой кампании фильма «Стражи Галактики. Часть 3», который станет его последней картиной в рамках киновселенной Marvel. На вопрос Rollins Stone о том, как опыт работы над трилогией «Стражи Галактики» отразится на будущих проектах DC, в том числе на его собственном фильме «Супермен: Наследие», Ганн ответил:

«Не думаю, что у «Супермена: Наследие» будет такая же атмосфера, как у «Стражей Галактики». Признаться, там все совсем по-другому».

Премьера «Стражей Галактики. Часть 3» состоится 5 мая этого года, а «Супермен: Наследие» выйдет на экраны 11 июля 2025 года.