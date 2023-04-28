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Киноафиша Новости Ночной таксист Юра Борисов погружается в сердце тьмы в трейлере триллера «Кентавр»

Ночной таксист Юра Борисов погружается в сердце тьмы в трейлере триллера «Кентавр»

28 апреля 2023 17:15
Ночной таксист Юра Борисов погружается в сердце тьмы в трейлере триллера «Кентавр»

Визуально фильм отчасти напоминает «Таксиста» Мартина Скорсезе.

Кинокомпания «Атмосфера кино» представила первый трейлер напряженного фильма «Кентавр», главные роли в котором исполнили Анастасия Талызина и звезда российского кино Юра Борисов.

В начале ролика таксист Саша (Борисов) объясняет, почему он предпочитает работать в ночное время. Однажды он принимает в качестве пассажирки девушку Лизу (Талызина). Она тоже работает по ночам, а поездка в такси является для нее временем вожделенного покоя. Импозантный Саша внушает ей доверие, поскольку он умеет найти подход к любому клиенту. Средоточием саспенса становится тот факт, что в городе орудует маньяк на авто, убивающий своих пассажиров. Не является ли им Саша? Этот вопрос волнует не только Лизу и зрителя, но и водителя автомобиля, который преследует за главными героями. Трейлер отличается устрашающей игрой света и тени, создающей ощущение опасности и уязвимости.

Снял фильм по сценарию Михаила Зубко режиссер Кирилл Кемниц, тогда как одним из продюсеров является Илья Найшуллер («Хардкор», «Никто»). Вместе с Борисовым и Талызиной в актерском составе задействованы Сергей Гилев, Григорий Верник, Кирилл Мелехов, Ксения Кутепова, Иван Мамонов и другие. Бюджет проекта оценивается в 110 млн рублей.

В прокат «Кентавр» выйдет 13 июля 2023 года.

Фото: Okko
Елена Королева
Елена Королева
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