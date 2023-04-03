Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я хочу! Я буду!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Ник Фьюри возвращается на Землю в трейлере мини-сериала Marvel «Секретное вторжение»

Ник Фьюри возвращается на Землю в трейлере мини-сериала Marvel «Секретное вторжение»

3 апреля 2023 12:12
Ник Фьюри возвращается на Землю в трейлере мини-сериала Marvel «Секретное вторжение»

Помимо Сэмюэля Л. Джексона, в шоу снялись Мартин Фриман, Оливия Колман, Эмилия Кларк и другие звезды.

Студия Marvel представила трейлер долгожданного мини-сериала «Секретное вторжение».

Главные роли в шоу играют Сэмюэл Л. Джексон («Телохранитель киллера»), Бен Мендельсон («Первому игроку приготовиться»), Коби Смолдерс («Как я встретил вашу маму»), Мартин Фриман («Фарго») и Кингсли Бен-Адир («Меломанка»). В актерский состав также входят Чарлэйн Вудард («Стекло»), Кристофер Макдональд («Реквием по мечте»), Эмилия Кларк («Игра престолов»), Оливия Колман («Фаворитка»), Дон Чидл («Обитель лжи») и другие.

По сюжету, Ник Фьюри (Джексон) узнает о том, группа мятежных инопланетян скруллов, способных менять свое обличие, готовит тайное вторжение на Землю. Герою приходится воссоединиться со своими старыми союзниками Эвереттом Россом (Фриман), Марией Хилл (Смолдерс) и скруллом Талосом (Мендельсон), который стремится к мирному сосуществованию с людьми, чтобы предотвратить атаку захватчиков и спасти человечество.

Постановкой сериала занимался Али Селим («Пациенты»). Он также выполняет функции исполнительного продюсера вместе с Кевином Файги («Мстители»), Джонатаном Шварцем («Стражи Галактики»), Луисом Д’Эспозито («В погоне за счастьем») и другими. Главным сценаристом шоу выступает Кайл Брэдстрит («Мистер Робот»).

Премьера «Секретного вторжения» состоится на стриминговом сервисе Disney+ 21 июня.

Фото: Disney
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
«Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии «Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии Читать далее 1 апреля 2023
Что смотреть на выходных: сиквел «Аватара», «Тетрис» и новый сериал Федора Бондарчука Что смотреть на выходных: сиквел «Аватара», «Тетрис» и новый сериал Федора Бондарчука Читать далее 31 марта 2023
Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей Читать далее 3 апреля 2023
Фанатские теории: кого Педро Паскаль мог бы сыграть в киновселенной Marvel Фанатские теории: кого Педро Паскаль мог бы сыграть в киновселенной Marvel Читать далее 3 апреля 2023
От «Наследников» до «Теда Лассо»: 8 сериалов, с которыми мы прощаемся в этом году От «Наследников» до «Теда Лассо»: 8 сериалов, с которыми мы прощаемся в этом году Читать далее 1 апреля 2023
Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни Читать далее 2 апреля 2023
Выжить любой ценой: 9 триллеров про конец света Выжить любой ценой: 9 триллеров про конец света Читать далее 31 марта 2023
От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках Читать далее 27 марта 2023
Битлджюс или Уэнсдэй: кто ты из героев Тима Бертона по знаку зодиака Битлджюс или Уэнсдэй: кто ты из героев Тима Бертона по знаку зодиака Читать далее 30 марта 2023
Тест: какой ты детектив из кино? Тест: какой ты детектив из кино? Читать далее 31 марта 2023
Related video