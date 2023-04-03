Ник Фьюри возвращается на Землю в трейлере мини-сериала Marvel «Секретное вторжение»

Помимо Сэмюэля Л. Джексона, в шоу снялись Мартин Фриман, Оливия Колман, Эмилия Кларк и другие звезды.

Студия Marvel представила трейлер долгожданного мини-сериала «Секретное вторжение».

Главные роли в шоу играют Сэмюэл Л. Джексон («Телохранитель киллера»), Бен Мендельсон («Первому игроку приготовиться»), Коби Смолдерс («Как я встретил вашу маму»), Мартин Фриман («Фарго») и Кингсли Бен-Адир («Меломанка»). В актерский состав также входят Чарлэйн Вудард («Стекло»), Кристофер Макдональд («Реквием по мечте»), Эмилия Кларк («Игра престолов»), Оливия Колман («Фаворитка»), Дон Чидл («Обитель лжи») и другие.

По сюжету, Ник Фьюри (Джексон) узнает о том, группа мятежных инопланетян скруллов, способных менять свое обличие, готовит тайное вторжение на Землю. Герою приходится воссоединиться со своими старыми союзниками Эвереттом Россом (Фриман), Марией Хилл (Смолдерс) и скруллом Талосом (Мендельсон), который стремится к мирному сосуществованию с людьми, чтобы предотвратить атаку захватчиков и спасти человечество.

Постановкой сериала занимался Али Селим («Пациенты»). Он также выполняет функции исполнительного продюсера вместе с Кевином Файги («Мстители»), Джонатаном Шварцем («Стражи Галактики»), Луисом Д’Эспозито («В погоне за счастьем») и другими. Главным сценаристом шоу выступает Кайл Брэдстрит («Мистер Робот»).

Премьера «Секретного вторжения» состоится на стриминговом сервисе Disney+ 21 июня.