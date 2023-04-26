Пара грабителей нацеливаются на казино Меган Фокс в трейлере фильма «Джонни и Клайд»

В сети появился трейлер фильма «Джонни и Клайд», являвшегося очередным переосмыслением известной истории Бонни и Клайда. В предстоящей картине объединено несколько жанров, в числе которых криминальных триллер, черная комедия и слэшер, а одну из главных ролей сыграла Меган Фокс.

В центре сюжета окажутся двое молодых людей — Джонни (Эван Джогиа) и Клайд (Аджани Расселл). Они безумно влюблены другу в друга и в преступления. Они колесят по стране и совершают дерзкие ограбления, но в какой-то момент их амбиции возрастают, и они решают совершить налет на казино. Объектом внимания бесстрашных бандитов становится прибыльное игровое заведение под управлением влиятельной владелицы Аланы (Фокс) и ее подручного Гая (Тайсон Риттер). Большие проблемы начинаются после того, как опасная бизнесвумен узнает о коварном плане Джонни и Клайд, но на этот случай у нее есть армия головорезов и крушащий все на своем пути монстр.

Режиссером и соавтором сценария выступил Том ДеНуччи («Легендарное ограбление»). В остальной актерский состав вошли Ванесса Энджел, Роберт ЛаСардо, Армен Гаро, Ник Принсип и Бай Лин.

Цифровой релиз в США состоится 5 мая, а в российских онлайн-кинотеатрах «Джонни и Клад» доступен с прошлой недели.