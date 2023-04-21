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Киноафиша Новости Создатели «Очень странных дел» спродюсируют новый научно-фантастический сериал

Создатели «Очень странных дел» спродюсируют новый научно-фантастический сериал

21 апреля 2023 16:57
Создатели «Очень странных дел» спродюсируют новый научно-фантастический сериал

В центре сюжета окажутся пенсионеры, столкнувшиеся со сверхъестественной угрозой.

Создатели «Очень странных дел» братья Мэтт Даффер и Росс Даффер разрабатывают для Netflix новый проект. Как сообщает Deadline, творческий дуэт спродюсирует для стримера многообещающее мистическое шоу, получившее название «Боро» (The Boroughs).

Действие сверхъестественной драмы с элементами научной фантастики будет разворачиваться в живописном поселении для пенсионеров, расположенном где-то в пустыне Нью-Мексико. В центре сюжета окажется группа неожиданных героев, которым предстоит объединиться, чтобы предотвратить нечто ужасное. Пенсионеры попытаются помешать потусторонней угрозе отобрать то единственное, чего у них осталось так мало — время.

Авторами идеи и шоураннерами проекта выступают Джеффри Эддисс и Уилл Мэтьюз, ранее работавшие над многосерийным фэнтези Netflix «Темный кристалл: Эпоха сопротивления». В сезоне будет восемь эпизодов. Ниже приведен официальный комментарий братьев Даффер:

«Мы долгое время являемся поклонниками творчества Джеффри и Уилла, и когда они предложили нам свою идею для «Боро», мы сразу же поняли, что у них на руках нечто совершенно уникальное. Несмотря на то, что персонажи «Боро» несколько старше ребят из «Очень странных дел», они являются такой же компанией обаятельных лузеров. Ждем с нетерпением, когда зрители присоединятся к их приключению, которое одновременно пугающее, забавное и трогательное».

Сроки производства шоу пока не оглашены. В данный момент Дафферы погружены в подготовку съемок финального сезона «Очень странных дел», стартующих в конце мая или в начале июня.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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