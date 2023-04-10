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Киноафиша Новости «Айта» превзошла «Агента Мамбо», став самым кассовым якутским фильмом всех времен

«Айта» превзошла «Агента Мамбо», став самым кассовым якутским фильмом всех времен

10 апреля 2023 14:31
«Айта» превзошла «Агента Мамбо», став самым кассовым якутским фильмом всех времен

Лента заработала свыше 19 млн рублей в российском прокате.

Драматический триллер «Айта» Степана Бурнашева стал самым кассовым якутским фильмом в истории.

Картина вышла в российский прокат 30 марта и в первые же выходные показала солидный результат, заработав 9 млн рублей. На сегодняшний день лента собрала уже свыше 19 млн рублей, тем самым превзойдя показатель предыдущего рекордсмена региона, комедии «Агент Мамбо» Алексея Амбросьева — младшего (16,6 млн).

В связи с успехами «Айты» ее кинотеатральный прокат был продлен, а цифровой релиз — отложен. Ранее фильм должен был выйти на онлайн-платформах 4 мая.

Помимо «Айты» и «Агента Мамбо», в рейтинг самых кассовых якутских фильмов входят комедия «Зина & Леха: Операция «Хвост и вымя» Романа Дорофеева (14,8 млн рублей) и спортивная драма «Джулур: мас-рестлинг» Валентина Макарова (13,1 млн).

«Айта» повествует о полицейском Афанасии (Иннокентий Луковцев), обвиненном в убийстве школьницы Айты. Земляки героя уверены в его виновности и планируют самостоятельно совершить над ним расправу. Однако следователь по делу намерен во что бы то ни стало докопаться до истины раньше, чем граждане устроят самосуд.

Картина была впервые представлена зрителям на фестивале авторского кино «Зимний» в декабре 2022 года, где она была удостоена наград за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (Луковцев). В марте лента также вошла во внеконкурсную программу ханты-мансийского фестиваля «Дух огня».

Фото: «Про:взгляд»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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