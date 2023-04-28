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Киноафиша Новости Шоураннер «Вампиров средней полосы» поделился новостями о содержании третьего сезона

Шоураннер «Вампиров средней полосы» поделился новостями о содержании третьего сезона

28 апреля 2023 10:38
Шоураннер «Вампиров средней полосы» поделился новостями о содержании третьего сезона

В новых сериях семейка смоленских кровопийц отправится на Урал.

Автор идеи и шоураннер сериала «Вампиры средней полосы» Алексей Акимов поделился новыми сведениями о предстоящем третьем сезоне своего проекта. Выступая на Start Team Podcast с ведущим Егором Дружининым, исполнившим роль Бориса Феликсовича во втором сезоне, Акимов объявил о том, что был назначен постановщиком новых серий:

«В этом нет никакого самолюбования. Мы подумали, что сейчас будет сложно брать другого режиссера, вводить его в этот новый мир… Поэтому решили, что это место — как хранитель традиций первых сезонов — займу я».

Он добавил, что режиссеры двух предыдущих сезонов Дмитрий Грибанов и Антон Маслов в данный момент заняты другими проектами стримингового сервиса Start, поэтому не могут принять участие в работе над продолжением «Вампиров средней полосы».

Сюжет вновь будет строиться вокруг противостояния колоритной семейки миролюбивых смоленских вампиров и ненавистных им злобных кровопийц. По словам Акимова, в третьем сезоне жизни многих персонажей претерпят серьезные изменения. Например, Ольга (Ольга Медынич) наконец родит ребенка, который окажется невиданным гибридом человека и вампира. А Святослав Вернидубович (Юрий Стоянов) вновь начнет наставлять на путь истинный вернувшегося с того света Женька (Глеб Калюжный). Кроме того, героям предстоит отправиться в путешествие на Урал, где располагается вампирская ячейка Бориса Феликсовича.

Дата начала съемок третьего сезона «Вампиров средней полосы» пока неизвестна.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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