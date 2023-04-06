Объявлен актерский состав сериала «Добро пожаловать в Дерри» о происхождении Пеннивайза

В актерском составе многосерийной мистической драмы «Добро пожаловать в Дерри», являющейся спин-оффом кассовой хоррор-дилогии «Оно», произошло первое пополнение. Как передает Variety, в исполнительский ансамбль сериала HBO Max вошли Тейлор Пейдж («Зола»), Джован Адепо («Вавилон»), Крис Чок («Перри Мейсон») и Джеймс Римар («Однажды в… Голливуде»).

Подробности сюжета нового шоу по вселенной Стивена Кинга пока не раскрываются, но в сериале значительно расширят существующую мифологию. Если верить давним слухам, это будет приквел фильмов и оригинального романа, в котором будет раскрыта предыстория беспощадного клоуна-убийцы Пеннивайза. Впрочем, пока это лишь предположение, не имеющее официального подтверждения. Исполнитель роли Пеннивайза в двух частях «Оно» Билл Скарсгард недавно заявил, что его в сериал пока не приглашали.

Создателем телевизионного ответвления и главным режиссером выступает постановщик кинодилогии Андрес Мускетти — он снимет несколько серий, включая пилотную. Шоураннерами являются Брэд Калеб Кейн («Полиция Токио») и Джейсон Фукс («Чудо-женщина»). Съемки стартуют в этом году, но дата премьеры пока неизвестна. В команде исполнительных продюсеров также задействованы Барбара Мускетти, Рой Ли и Дэн Линь.