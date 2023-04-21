Что смотреть на выходных: «Солнце моё», приключения Человека-муравья и Осы и романтический боевик с Крисом Эвансом

На этой неделе стриминги предлагают спасти человечество от искусственного интеллекта, отправиться в другой город на поиски любви, уединиться на малолюдном острове и стать дегустатором.

18 апреля, в Сети

Кому смотреть: верным фанатам фильмов Marvel.

Еще недавно супергеройские фильмы вызывали море восторгов у публики, и среди зрителей мейнстрима сложно было найти человека, который бы отмахнулся от кинокомиксовой новинки. Однако с 2008 года, когда появился первый фильм масштабной киновселенной «Железный человек», прошло уже пятнадцать лет, и в адрес блокбастеров о спасателях нашего и других миров летит все больше критики. У третьего «Человека-муравья» самые низкие сборы в трилогии и нелестная пресса. Новые похождения Скотта Лэнга (Пол Радд) и Хоуп ван Дайн (Эванджелин Лилли) показались тоскливыми и критикам, и зрителям. Единственное, что отметили многие, — блестящая игра Джонатана Мэйджерса в роли злодея новой пятой фазы киновселенной. Но и здесь фильм преследует неудача: Мэйджерс был арестован по обвинению в домашнем насилии, и Marvel в дальнейшем, возможно, захочет заменить актера. Режиссером картины выступил Пейтон Рид, ставивший первого «Человека-муравья».

Человек-муравей и Оса: Квантомания

21 апреля, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кто любит экшен в романтических комедиях.

Кому не понравится, как хрупкая и милая Ана де Армас дерется ногами и лихо управляется с огнестрельным оружием? Вот и Крис Эванс aka Капитан Америка устоять не смог. В новом фильме от Apple две голливудские звезды вновь играют вместе после сотрудничества в «Достать ножи» Райана Джонсона и «Сером человеке» братьев Руссо. Фильм начинается как романтическая комедия: парень встречает девушку, все идет прекрасно, однако в какой-то момент она перестает отвечать на его сообщения. Не желая поверить в то, что красотка его игнорирует, герой отправляется в Лондон на ее поиски. Там, выслушав насмешки местного таксиста, не оценившего его романтический поступок, он попадает в странную переделку: его хватают два амбала и пытаются выбить из него информацию, о которой он ни сном ни духом. Хорошо, что на помощь приходит она, та самая девушка его мечты и по совместительству шпионка ЦРУ. Фильм снял Декстер Флетчер, зарекомендовавший себя двумя фильмами с Тэроном Эджертоном — «Эдди "Орел"» и «Рокетмен».

Без ответа

21 апреля, Prime Video

Кому смотреть: тем, кто соскучился по Рэйчел Вайс.

Рэйчел Вайс играет близнецов в сериальном ремейке фильма великого Дэвида Кроненберга. Речь идет об одноименном боди-хорроре 1988 года, в котором две главные роли сыграл Джереми Айронс. В оригинале двое близнецов работали в медицинской клинике гинекологами, где один соблазнял клиенток, а затем перенаправлял их к своему более скромному брату. Рэйчел Вайс не впервые берется за роли близняшек, у нее уже был подобный опыт в фильме «Константин: Повелитель тьмы». В новой версии кроненберговской истории героини будут разбираться с общими бурными романами, наркозависимостью и исследовать пути улучшения женского здоровья (здесь, вероятно, не обойдется без экспериментов над телом: в трейлере одна из героинь предстает беременной, в то время как ее сестра сидит рядом с лицом в крови). Шоураннером сериала стала Элис Берч, известная сценарной работой над сериалами «Нормальные люди» и «Наследники». Первые два эпизода поставил режиссер Шон Дуркин, известный драмой «Гнездо» с Джудом Лоу.

Связанные насмерть

20 апреля, Netflix

Кому смотреть: тем, кто всегда хотел, чтобы «Карточный домик» выглядел менее кровожадно.

Восьмисерийный триллер рассказывает про женщину, которую назначают послом США в Великобритании. На престижную должность она соглашается без энтузиазма — уже давно ее интересует скорее социально-гуманитарная работа, к тому же из-за назначения у нее возникают разногласия с мужем, когда-то тоже служившим в качестве посла. Однако она все же берет на себя миссию дипломата, в то время как в мире разражается международный кризис. Солирует в сериале обладательница «Эмми» Кери Рассел. Свою самую известную роль — советскую шпионку, живущую в подставном браке, — она сыграла в рейтинговом шоу «Американцы». В «Дипломате» она будет выяснять отношения с Руфусом Сьюэллом («История рыцаря»). Также в касте Рори Киннер («Род мужской») и Пенни Дауни («Джеки»). Шоураннером сериала выступает Дебора Кан («Родина»).

Дипломат

21 апреля, Apple TV +

Кому смотреть: тем, кому интересно узнать что-то про энологию.

Кулинарная тема не покидает современный сериальный и кинопроцесс. Новое шоу, где на фоне дегустаций и приготовления еды кипят страсти, создано в копродукции Америки, Франции и Японии. В центре сюжета девушка Камилла, дочь известного энолога (исследователя вин) Александра Лежера, который недавно скончался и оставил большое состояние. Она приезжает в Токио на оглашение последней воли своего отца. Оказывается, что он приготовил для нее испытание. Ей, совершенно не искушенной в профессии, придется пройти испытания в дегустации вин, победив талантливого протеже Лежера по имени Иссей. В основе сериала лежит популярная 70-томная манга Тадаси Аги, известная подробнейшей проработкой тем энологии и гастрономии. Дуэт соперников на экране воплотили француженка Флер Жеффрие и японец Томохиса Ямасита, известный по проектам «Полиция Токио» и «Алиса в Пограничье». Шоураннером сериала выступил Куок Данг Чан, писавший сценарий для диснеевского подросткового сериала «Параллели». Режиссером стал Одед Рускин («Ничья земля»).

Капли Бога

20 апреля, Peacock

Кому смотреть: тем, кто любит дистопии вроде «Черного зеркала».

Деймон Линделоф — сценарист, который часто исследует тему борьбы разума и веры. Он работал над сериалами «Остаться в живых», «Оставленные», «Хранители», писал сценарий к «Прометею» Ридли Скотта и теперь взялся за новое шоу. По сюжету, монахиня Симон берет на себя миссию свергнуть искусственный интеллект, известный как миссис Дэвис, которая имеет способность заставлять людей думать, что создана только для каждого из них. Главную роль в сериале исполнила Бетти Гилпин, уже сотрудничавшая с Линделофом в «Охоте» Крэйга Зобела. Соавтором Линделофа стала Тара Эрнандес, работавшая над «Теорией большого взрыва». Она же выступила шоураннером сериала.

Миссис Дэвис

16 апреля, Okko, Кинопоиск

Кому смотреть: тем, кто еще не видел лучший инди-фильм года.

Молодой отец отдыхает в Турции с дочерью-подростком. О том, как они вместе ныряли в море, как пытались найти развлечения в обыкновенном отеле стандартного пакетного тура, как разговаривали и дурачились, уже повзрослевшая Софи вспоминает, пересматривая старые видеозаписи. Роль Калума, который с большой нежностью относится к дочери, но переживает неартикулированный внутренний кризис и надлом, принесла ирландцу Полу Мескалу номинацию на «Оскар». Девочку сыграла Фрэнки Корио. Режиссер Шарлотта Уэллс получила с фильмом приз за лучший дебют от Британской киноакадемии. Снятая на пленку 35 мм драма была показана в рамках Недели критики в Каннах и моментально приковала внимание прессы. О фильме писали восторженные отзывы и нередко сравнивали его с терапевтическим сеансом. А в конце года и вовсе сложно было найти итоговый список, в который бы не вошла эта картина.

Солнце мое

18 апреля, в Сети

Кому смотреть: тем, кто интересуется свежими работами независимых режиссеров.

Корнуэльский режиссер Марк Дженкин снял вторую картину и снова заслужил похвалу критиков. Его весьма выпендрежный дебют «Приманка» был показан на Берлинале, и за ним понемногу потянулась скромная фестивальная слава, которая в итоге разрослась до награды Британской киноакадемии. Во второй ленте снова можно найти обилие приемов, проработанный саунд-дизайн, но теперь вместо черно-белого изображения — стилизация под семидесятые с их цветом на пленке 16 мм и густой чертовщиной. Картина подается как фолк-хоррор, ее часто сравнивают с «Плетеным человеком» Робина Харди, но есть и сравнения с «А теперь не смотри» Николаса Рёга. По сюжету, героиня Мэри Вудвайн живет на отдаленном корнуэльском острове, где проводит свои дни в рабочей рутине, исследуя дикие цветы. В какой-то момент она начинает видеть странные видения утонувших рыбаков и молодую женщину, которая падает с крыши. Как это связано с ее памятью, как пространство острова влияет на ее восприятие реальности — вопросы, на которые автор не спешить давать ответы, но предпочитает наращивать градус безумия.