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Киноафиша Новости Стало известно, где развернется действие финального сезона «Ты»

Стало известно, где развернется действие финального сезона «Ты»

11 апреля 2023 14:28
Стало известно, где развернется действие финального сезона «Ты»

Джо Голдберг вернется туда, где все началось.

На протяжении всех сезонов сериала «Ты» антигерой в исполнении Пенна Бэджли постоянно менял локации, но в концовке четвертой главы его путь закольцевался — в компании влиятельной возлюбленной Кейт (Шарлотта Ричи) Джо Голдберг вернулся в родной Нью-Йорк.

Спустя месяц после выхода новых серий стриминговый сервис Netflix еще раз подтвердил, что основное действие пятого сезона, который станет для шоу финальным, будет разворачиваться именно в Нью-Йорке.

В третьем сезоне Джо отправился во Францию, чтобы отыскать Мариенн (Тати Габриэль), однако, потерпев неудачу, он решил обосноваться в Лондоне под вымышленной личностью профессора университета. Там он познакомился с группой молодых богачей и пытался найти загадочного серийного убийцу, который его всячески подставлял и терроризировал. В концовке Джо полностью принял свою темную сущность.

Шоураннерами следующего сезона выступают Майкл Фоли и Джастин В. Ло. Они заменили Серу Гэмбл, которая занималась сериалом по книжному циклу Кэролайн Кепнес с самого начала. Гэмбл вышла из творческой команды, чтобы сосредоточиться на других проектах.

Заключительные эпизоды романтического триллера выйдут на Netflix в 2024 году.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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