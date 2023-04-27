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Киноафиша Новости Монстр атакует душу Меган Сури в трейлере фильма ужасов «Оно живет внутри»

Монстр атакует душу Меган Сури в трейлере фильма ужасов «Оно живет внутри»

27 апреля 2023 12:24
Монстр атакует душу Меган Сури в трейлере фильма ужасов «Оно живет внутри»

Премьера хоррора, основанного на индийской мифологии, состоится этой осенью.

Кинокомпания Neon представила трейлер хоррора «Оно живет внутри». Ведущие роли в фильме исполнили Меган Сури («Покерфейс»), Ниру Баджва («Рождественская пора»), Мохана Кришнан («Я Фрэнки»), Вик Сахай («Капитан Марвел») и Бетти Гэбриел («Хребет ночи»).

Главная героиня — американская девочка-подросток индийского происхождения Сэм (Сури). Пытаясь адаптироваться к новой школе, она отрекается от родной культуры и наставлений своей консервативной матери (Баджва), чтобы не выделяться среди сверстников. Однажды Сэм замечает, что ее лучшая подруга Тамира (Кришнан) начала странно себя вести: девушка всюду ходит с беспросветно мрачным лицом и постоянно носит с собой странную банку. Героиня решает разобраться в причинах этих изменений, но случайно высвобождает из банки демона Пишачу, питающегося душами людей.

Режиссером картины выступил Бишал Дутта, для которого этот проект стал дебютом в полнометражном кино. Лента была впервые представлена на кинофестивале SXSW, где получила в основном положительные отзывы от критиков: в настоящий момент средний рейтинг одобрения фильма прессой на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 67%.

«Оно живет внутри» выйдет осенью этого года. Точная дата релиза пока неизвестна.

Фото: NEON
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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