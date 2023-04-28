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Киноафиша Новости В «Миссии: невыполнима 7» будет 20-минутная сцена погони в Риме

В «Миссии: невыполнима 7» будет 20-минутная сцена погони в Риме

28 апреля 2023 13:48
В «Миссии: невыполнима 7» будет 20-минутная сцена погони в Риме

Том Круз попытался превзойти гонки из «Французского связного» и «Буллита».

Вчера на мероприятии CinemaCon в Лас-Вегасе избранной публике продемонстрировали эксклюзивный фрагмент из блокбастера «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1». Чтобы завершить свою презентацию на мажорной ноте, студия Paramount Pictures показала 20-минутную адреналиновую сцену погони, снятую на улицах Рима.

В представленном отрывке персонажи Тома Круза и Хейли Этвелл оказываются в крайне затруднительном положении. События развиваются очень стремительно. На огромной скорости Итан Хант и его таинственная подруга пытаются скрыться от преследователей, в числе которых героиня Пом Клементьефф. Они мчатся по городским улицам и неоднократно меняют транспортные средства. В какой-то момент они даже оказываются на мотоцикле. Осложняет их побег тот факт, что беглецы прикованы друг к другу наручниками. Творящийся хаос и безумие сопровожден легкими юмористическими вставками. Некоторые журналисты посчитали, что в новой картине Круз попытался превзойти погони из фильмов «Французский связной» и «Буллит».

«Миссия: невыполнима 7» является самой дорогой частью франшизы. Из-за съемок в разгар пандемии коронавируса бюджет боевика, по слухам, достиг $290 млн. В данный момент Круз и режиссер Кристофер МакКуорри продолжают производство восьмой части, выхода которой намечен на июнь 2024 года.

«Смертельная расплата. Часть 1» выйдет в мировой прокат 14 июля.

Фото: Paramount Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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