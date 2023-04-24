Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Синистер. Начало" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» продолжает доминировать в мировом прокате

Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» продолжает доминировать в мировом прокате

24 апреля 2023 12:28
Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» продолжает доминировать в мировом прокате

Сборы приближаются к миллиарду.

Анимационный фильм «Братья Супер Марио в кино» продолжает наращивать свой коммерческий успех. На минувших выходных мультфильм про знаменитого итальянского водопроводчика и его друзей довел свою общемировую выручку до отметки в $871,8 млн. При определенной доле удачи приключенческое фэнтези примкнет к так называемому «клубу миллиардеров» уже в конце этой недели или же в самом начале следующей.

Суперхит Illumination и Universal демонстрирует отличную выдержку как на международной, так и на американской арене. В свой третий уик-энд в США экранизация видеоигры «Супер Марио» заработала еще $58,2 млн, что позволило довести американский бокс-офис до $434,3 млн. Падение по сравнению с прошлыми выходными составило всего 37%. Уже на данном этапе «Братья Супер Марио в кино» являются самым коммерчески успешным релизом 2023 года.

В пятерку наиболее кассовых кинорынков — после США — входят Мексика ($65,6 млн), Великобритания и Ирландия ($51,6 млн), Германия ($37,1 млн), Франция ($31,7 млн) и Австралия ($27,3 млн). В Китае мультик заработал за девятнадцать дней $19,5 млн. На следующей неделе фильм стартует в кинотеатрах Японии и Южной Кореи.

Самой успешной анимационной лентой постпандемийного периода пока что остается другой проект Illumination Entertainment — «Миньоны: Грювитация» ($939,6 млн), однако этот показатель очень скоро будет превзойден.

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: какой ты офисный работник из кино? Тест: какой ты офисный работник из кино? Читать далее 25 апреля 2023
Вырезанная сцена из Гарри Поттера заставит вас по-новому взглянуть на Драко Малфоя Вырезанная сцена из Гарри Поттера заставит вас по-новому взглянуть на Драко Малфоя Читать далее 22 апреля 2023
Шокирующие транформации: 9 актеров, которые до неузнаваемости изменились ради роли Шокирующие транформации: 9 актеров, которые до неузнаваемости изменились ради роли Читать далее 23 апреля 2023
10 киноляпов в Сумерках, которые невозможно развидеть 10 киноляпов в Сумерках, которые невозможно развидеть Читать далее 21 апреля 2023
Через тернии к звездам: 5 фильмов, снятых в космосе Через тернии к звездам: 5 фильмов, снятых в космосе Читать далее 23 апреля 2023
7 нелепых ошибок в экранизации Гарри Поттера, которые заметят только те, кто читал книги 7 нелепых ошибок в экранизации Гарри Поттера, которые заметят только те, кто читал книги Читать далее 22 апреля 2023
Тест: какой ты дракон из вселенной «Игры престолов»? Тест: какой ты дракон из вселенной «Игры престолов»? Читать далее 22 апреля 2023
Красавицу Пайпер из Зачарованных спустя 25 лет не узнать Красавицу Пайпер из Зачарованных спустя 25 лет не узнать Читать далее 22 апреля 2023
8 раз, когда за Беллу в Сумерках было так стыдно, что хотелось выключить фильм 8 раз, когда за Беллу в Сумерках было так стыдно, что хотелось выключить фильм Читать далее 21 апреля 2023
От «Белоснежки» до «Геркулеса»: 9 ремейков мультфильмов Disney, которые сейчас в разработке От «Белоснежки» до «Геркулеса»: 9 ремейков мультфильмов Disney, которые сейчас в разработке Читать далее 24 апреля 2023
Related video