Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» продолжает доминировать в мировом прокате

Анимационный фильм «Братья Супер Марио в кино» продолжает наращивать свой коммерческий успех. На минувших выходных мультфильм про знаменитого итальянского водопроводчика и его друзей довел свою общемировую выручку до отметки в $871,8 млн. При определенной доле удачи приключенческое фэнтези примкнет к так называемому «клубу миллиардеров» уже в конце этой недели или же в самом начале следующей.

Суперхит Illumination и Universal демонстрирует отличную выдержку как на международной, так и на американской арене. В свой третий уик-энд в США экранизация видеоигры «Супер Марио» заработала еще $58,2 млн, что позволило довести американский бокс-офис до $434,3 млн. Падение по сравнению с прошлыми выходными составило всего 37%. Уже на данном этапе «Братья Супер Марио в кино» являются самым коммерчески успешным релизом 2023 года.

В пятерку наиболее кассовых кинорынков — после США — входят Мексика ($65,6 млн), Великобритания и Ирландия ($51,6 млн), Германия ($37,1 млн), Франция ($31,7 млн) и Австралия ($27,3 млн). В Китае мультик заработал за девятнадцать дней $19,5 млн. На следующей неделе фильм стартует в кинотеатрах Японии и Южной Кореи.

Самой успешной анимационной лентой постпандемийного периода пока что остается другой проект Illumination Entertainment — «Миньоны: Грювитация» ($939,6 млн), однако этот показатель очень скоро будет превзойден.