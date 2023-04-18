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Киноафиша Новости Вышел новый трейлер второго сезона сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»

Вышел новый трейлер второго сезона сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»

18 апреля 2023 16:30
Вышел новый трейлер второго сезона сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»

В продолжении постапокалиптической сказки Netflix героям предстоит отстаивать свое право на жизнь.

Видеосервис Netflix представил полноценный трейлер второго сезона постапокалиптической сказки о выживании «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами», продюсерами которой выступают Роберт Дауни — младший и его супруга Сьюзан Дауни. Продолжение вольной экранизации комикса Vertigo выходит на стриминге 27 апреля.

Действие разворачивается в альтернативном мире, где произошли массовые мутации, в ходе которых появились разнообразные гибриды людей и животных. Главный герой — мальчик с оленьими рогами по имени Гэс (Кристиан Конвери). Потеряв отца, он отправляется на поиски ответов на свои вопросы, знакомясь с одиноким отшельником Томми Джеппердом (Нонсо Анози) и другими детьми. В предстоящем сезоне персонажи продолжают свое шествие по охваченной пандемией цивилизации и вступают в противостояние с людьми жуткого генерала Эббота (Нил Сэндилэндс). Гэсу и его друзьям предстоит узнать ряд шокирующих фактов, найти лекарство и одолеть врага.

Вышедший в 2021 году первый сезон стал хитом, поэтому Netflix рассчитывает повторить успех. В актерский состав многосерийного фэнтези также вошли Эми Саймец, Адиль Ахтар, Даня Рамирес, Кристофер Шон Купер — младший, Йонас Кибриб, Стефания Оуэн, Ализа Веллани, Наледи Мюррэй, Марлон Уильямс и Джеймс Бролин. Шоураннером выступил Джим Микл («Хэп и Леонард»).

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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