Роуз Бирн и Сет Роген разбираются в своей дружбе в трейлере cериала «Платонические отношения»

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил дебютный трейлер десятисерийной комедии «Платонические отношения» (Platonic). Ведущие роли в сериале, исследующем внутренние механизмы дружбы, сыграли Роуз Бирн и Сет Роген, ранее снимавшиеся вместе в дилогии «Соседи. На тропе войны».

Главные герои — сорокалетние бывшие лучшие друзья Уилл (Роген) и Сильвия (Бирн). Приближаясь к кризису среднего возраста, после длительного перерыва они снова возобновляют общение. Их необычные платонические отношения рушат привычные жизненные уклады обоих и приводят героев к множеству веселых и странных переживаний. По мере того как их дружба становится все более сложной и дестабилизирует их быт, Уиллу и Сильвии приходится пересмотреть свои жизненные приоритеты.

Создателями проекта выступили Франческа ДеБланко («Друзья с колледжа») и ее муж Николас Столлер («Соседи. На тропе войны»). Последний также выступил режиссером. Вместе с центральными звездами в основной актерский состав вошли Люк МакФарлейн, Тре Хейл, Эндрю Лопес, Тоши Кальдерон и Эмбрит Миллхаус. Наряду с Apple в производство вовлечено телевизионное подразделение студии Sony Pictures.

Первые три эпизода станут доступны на Apple TV+ 24 мая.