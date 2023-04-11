39 лет спустя: что стало с актерами фильма «Любовь и голуби»

В юности народный артист России Александр Михайлов мечтал связать свою жизнь отнюдь не с театром, а с морем. Некоторое время он работал матросом и лишь затем окончил Дальневосточный институт по специальности «Актер театра и кино». Первым крупным появлением на экране стала главная роль в военном фильме « Дожить до рассвета », после чего карьера Михайлова пошла в гору. Всенародным любимцем Михайлов стал после роли в культовой комедии «Любовь и голуби», разошедшейся на цитаты. Его Василий — натура романтическая и тонкая (чего только стоит его трепетная любовь к голубям), и раз за разом зрители готовы простить ему ошибки. Актер продолжает активно сниматься. Так, например, в прошлом году он сыграл роль деда главного героя в спортивной драме « Бультерьер ». Сейчас Михайлов преподает во ВГИКе, и, помимо актерской и преподавательской деятельности, выступает с концертами, где исполняет в основном русские народные песни.

Александр Михайлов

В отличие от своего коллеги Александра Михайлова, Нина Дорошина с детства грезила театром и занималась в театральных кружках. После окончания Щукинского театрального училища Дорошина была принята в труппу театра «Современник». Ее первое появление на экране случилось еще в студенчестве — актриса сыграла в мелодраме Михаила Калатозова «Первый эшелон», но всесоюзную любовь ей принесла роль жены Василия Надежды, тяжело переживающей измену мужа. После фильма «Любовь и голуби» актриса не снималась в кино, сосредоточившись на театре. Ее последней ролью стала роль в спектакле «Заяц. Love story», где она играла с Валентином Гафтом . В 2017 году стало известно о том, что состояние Дорошиной резко ухудшилось — у актрисы отнялись ноги. В апреле 2018 года актриса скончалась.

Нина Дорошина

К моменту съемок в фильме «Любовь и голуби» Людмила Гурченко уже была звездой всесоюзного масштаба и любимицей публики. Настоящим звездным билетом для нее стала главная роль в новогодней комедии Эльдара Рязанова « Карнавальная ночь », которая побила все рекорды проката, а песня «Пять минут» в исполнении Гурченко для миллионов зрителей стала неизменным атрибутом Нового года. После этого в карьере актрисы начался тяжелый период забвения, связанный с ее отказом сотрудничать с КГБ. Несмотря на то что актриса появлялась на экранах, вновь громко заявить о себе ей удалось только в 1973 году, когда она сыграла главную роль в мелодраме « Старые стены ». Желая выйти за рамки амплуа комедийной актрисы, Гурченко мечтала о серьезной драматической роли, и в 1976 году она сыграла в военной драме Алексея Германа « Двадцать дней без войны », где ее партнером по съемочной площадке стал Юрий Никулин . После роли коварной разлучницы комедии «Любовь и голуби» актриса продолжила регулярно сниматься и появляться в телевизионных шоу не только как актриса, но и как певица. В 2006 году Гурченко сыграла в ремейке культового фильма Рязанова «Карнавальная ночь — 2, или 50 лет спустя», но, как это часто бывает с ремейками, успеха фильм не имел и был раскритикован зрителями. Последнюю роль Людмила Гурченко сыграла в биографическом фильме о самой себе «Легенда. Людмила Гурченко» в 2011 году. В том же году актриса сломала бедро и, к сожалению, умерла от осложнений после операции.

Людмила Гурченко

Поступив на юридический факультет, Сергей Юрский скоро понял, что на самом деле его призвание — театр, и после 3-го курса поступил в Ленинградский театральный институт. Кинокарьеру актер начал в 1960-е, а известность ему принесла роль авантюриста Остапа Бендера в экранизации романа И. Ильфа и Е. Петрова « Золотой теленок ». В конце 1970-х Юрский переехал в Москву и стал актером Театра имени Моссовета, в спектаклях которого играл до последнего. Роль шебутного, но обаятельного дяди Мити, который то и дело придумывает небылицы, невероятно полюбилась зрителям, несмотря на то что у персонажа Юрского было не так уж и много экранного времени. В числе последних работ актера — документальный фильм «Сергей Юрский. Против правил», где Юрский рассказывал о своем творческом пути. В 2019 году у актера остановилось сердце.

Сергей Юрский

Актриса Наталья Тенякова, сыгравшая жену дяди Мити, и в реальной жизни была верной спутницей Сергея Юрского. Актеры познакомились во время работы в Ленинградском большом драматическом театре и в 1970 году поженились. После переезда в Москву актриса, как и ее муж, стала членом труппы Театра имени Моссовета, а в конце 1980-х ее пригласили в МХТ им. Чехова. Также Тенякова неоднократно играла в спектаклях, поставленных самим Юрским («Случай с доктором Лекриным», «По поводу Лысой певицы…», «Ионеско»). В кино Тенякова снимается нечасто, среди ее недавних работ — роль дворянки Марии Обрезковой в исторической драме « Француз ». Сейчас актриса продолжает играть на сцене МХТ.

Наталья Тенякова

Игорь Лях (Ленька)

Для выпускника Щепкинского театрального училища роль в фильме «Любовь и голуби» стала первым появлением на экране. После роли честного и бескомпромиссного сына Кузякиных актер снялся в главной роли в драме Владимира Мотыля «Жил-был Шилов», в телевизионной комедии «Недоросль» и приключенческой комедии «Ха-би-ассы». С 2000 года Лях преподавал актерское мастерство в родном училище и появлялся на экранах только в эпизодических ролях (« Тариф Новогодний », «Жизнь и судьба», «Елки-3»). В 2018 году актер умер во сне от остановки сердца.