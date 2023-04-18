Киногороскоп: какое ты животное из популярных мультфильмов по знаку зодиака?

Овен

Типичный Овен — это белка Сэнди из анимационного сериала «Губка Боб». Она упертая, уверенная в себе и довольно прямолинейная. Вообще, Овны всегда знают, что им нужно, и никогда не боятся этого требовать. Они храбрые и бесстрашные лидеры, четко понимающие, чего они хотят. Люди, рожденные под этим знаком зодиака, всегда мужественно и с достоинством отстаивают свое мнение, при этом не принижая достоинств соперника. Иногда Овны могут казаться эгоистичными, но чаще всего это лишь их защитная реакция.

Губка Боб

Телец

Настоящий Телец — это По из «Кунг-фу Панды». Телец — один из самых приземленных знаков, не зря он обладает земной стихией. Он любит предаваться простым удовольствиям и наслаждаться всеми прекрасными вещами, которые может предложить жизнь: хорошей едой, спокойствием и уютом. Телец знает истинную цену всего, ценит баланс и комфорт. Люди, рожденные под этим знаком, проницательны, трудолюбивы и решительны, но иногда могут казаться чрезмерно зацикленными на себе. Они прагматичны, непоколебимы, преданны, надежны и упрямы.

Кунг-Фу Панда

Близнецы

Поздравляем, твой персонаж из мультфильмов — это конь Юлий из популярной франшизы про богатырей. Близнецы немного ветреные, но сообразительные. Они способны приспосабливаться к любым людям и ситуациям, так как практически всегда полны энтузиазма и гибкости, а еще легко поддаются влиянию. Это интеллектуальный знак, который постоянно думает наперед, что сказать, анализирует внешнюю обстановку и придумывает новые идеи. Близнецы болтливы и дружелюбны, поэтому им так легко находить общий язык с кем угодно.

Три богатыря

Рак

Самый заботливый и эмоциональный знак зодиака — это, конечно, Рак. Его идеальный представитель — Балто из одноименного старого мультфильма. Раки очень привязаны к семье и всегда заботятся о тех, кого они любят. Они хорошо понимают свои эмоции, но иногда могут быть склонны к капризности. У представителей этого знака зодиака теплая, исцеляющая энергетика, которая передается окружающим. Они глубоко заботятся о других и желают показать свою любовь всему миру. Раки обладают хорошей интуицией и мягким характером. Но будьте осторожны! Их лучше не злить.

Балто

Лев

Неудивительно, что идеальный представитель огненного знака — это Алекс из «Мадагаскара». Львы — главные звезды и любители побыть в центре внимания. Они любят громко и ярко выражать свои эмоции, а еще обожают демонстрировать все свои лучшие качества одновременно. Кажется, что иногда Львы могут быть эгоцентричными, но поверьте, они просто любят внимание. Люди, рожденные под этим знаком, уверены в себе, экстравагантны и по-настоящему амбициозны.

Мадагаскар

Дева

Главные перфекционисты среди знаков зодиака — это Девы. Под их описание идеально подходит крысенок Реми из «Рататуя». Девы практичны, разумны и всегда открыты для изменений. Они верят, что всегда знают, как лучше поступить, однако, в отличие от Львов, например, действуют более спокойно и проницательно. В своей дотошности они могут стать целеустремленными или, наоборот, чрезмерно осуждающими, но это всегда помогает достичь им высоких результатов.

Рататуй

Весы

Весы — беззаботные романтики, прямо как Леди из классического анимационного фильма «Леди и бродяга». Представители этого знака постоянно находятся в поиске баланса, мира и гармонии с другими. Они любят быть посредниками между людьми, но им сложно принимать чью-либо сторону. Для них отношения часто являются важной частью жизни — им тяжело быть одинокими. У Весов сильно развито чувство справедливости, они честны, а еще обладают богатым воображением, но временами могут быть нерешительными и жалостливыми к себе.

Леди и бродяга

Скорпион

Самый глубокий и самый загадочный знак зодиака — это Скорпион. Чаще всего такие люди кажутся противоречивыми, резковатыми, а иногда и грубыми. Но все не так просто. Лучше всего под это описание подходит Шрам из «Короля льва». Скорпионы обладают магнетическим даром, с помощью которого могут погрузиться в собственные глубинные мысли, а потом завлечь туда других. Они могут казаться вспыльчивыми, но не спешите делать выводы! Скорпионы просто очень эмоциональные.

Король лев

Стрелец

Вечный оптимист и энерджайзер, Стрелец больше всего похож на главного героя мультфильма «Вольт». Стрельцы любит исследовать и проверять собственные способности, которых у них всегда в достатке. Они могут найти общий язык с кем угодно, а еще всегда поддержат беседу на любую тему. Стрельцы любят учиться и узнавать что-то новое, а потом делиться знаниями с другими. Этот интеллектуальный, но немного саркастичный знак ищет истину, даже если это происходит за счет чувств других. Стрельцы — это такие спонтанные любители свободы, которые открыты всему миру и любят общаться с широким кругом людей.

Вольт

Козерог

Естественно, когда речь заходит о Козерогах, мы представляем кого-то вроде Скруджа Макдака из «Утиных историй». Козероги терпеливы, расчетливы, практичны и надежны. Им все равно, сколько времени понадобится, чтобы добраться до вершины горы, — они просто туда доберутся. Козероги заинтересованы в долгосрочной игре, всегда смотрят в будущее и не пугаются того, сколько времени что-то займет. Они жизнерадостны, настойчивы, реалистичны и дисциплинированны. Люди, рожденные под этим знаком, обычно придают большое значение карьере, социальному статусу или деньгам. Козероги — это способные лидеры и преданные командные игроки, но нередко они могут казаться упрямыми.

Утиные истории

Водолей

Самый сумасшедший в хорошем смысле знак зодиака, который живет в ритме собственных мыслей. Типичный представитель Водолеев — это Джейк из сериала «Время приключений». Люди, рожденные под таким знаком, дальновидны, креативны и постоянно смотрят в будущее. Иногда они могут выглядеть немного отстраненными, а еще быть не в контакте со своими эмоциями. Водолеи — интеллектуальные, неординарные личности, которым нравится, когда их таланты замечают. Они прогрессивны, независимы и обладают нестандартным мышлением. Им комфортно в любом положении, так как у них всегда есть свое уникальное видение мира.

Время приключений

Рыбы

Рожденные под знаком Рыб безграничны в своих размышлениях и идеях, они способны плавно приспосабливаться к окружающим, часто меланхоличны и мечтательны. Идеальный представитель Рыб из мультфильмов — это ослик Иа из «Винни-Пуха». Рыбы могут быть склонны терять себя, обманываться иллюзиями или проводить слишком много времени в облаках и мире грез. Однако они невероятно чуткие и щедрые люди, готовые многое отдать, но им нужно быть осторожными: иногда лучше подумать о себе.