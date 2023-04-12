Вышел трейлер реалити-шоу о Сильвестре Сталлоне и его семье

В сериале будет показана повседневная жизнь звезды, его теплые отношения с родными и веселые встречи с известными друзьями.

Стриминговый сервис Paramount+ опубликовал трейлер реалити-шоу The Family Stallone («Семья Сталлоне»), посвященного повседневной жизни Сильвестра Сталлоне и его родных.

Все знают Сталлоне как легенду голливудских боевиков. Но практически никто из его фанатов даже не представляет. как выглядит обыденность актера. Новое шоу, созданное без использования сценария, ставит перед собой задачу исправить эту несправедливость. В шоу зрители впервые увидят Сталлоне в его привычной домашней среде обитания, полной бытовых неурядиц и просто семейного счастья. Они также познакомятся с его женой Дженнифер Флавин, являющейся совладелицей бренда Serious Skin Care, и тремя очень разными дочерями: ведущей подкаста Софией, актрисой и моделью Систин и студенткой Скарлет, которая также мечтает пойти по стопам отца. Кроме того, в шоу появятся несколько давних известных друзей Сталлоне, в том числе Аль Пачино и Дольф Лундгрен.

Производством сериала занимается студия MTV Entertainment, ранее выпустившая такие проекты, как «Кэтти Перри: Частичка меня», «Чудаки навсегда» и «Джастин Бибер: Никогда не говори никогда».

The Family Stallone выйдет на Paramount+ 17 мая.