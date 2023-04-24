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Киноафиша Новости «Шерлок Холмс 3» остается приоритетом для Роберта Дауни — младшего

«Шерлок Холмс 3» остается приоритетом для Роберта Дауни — младшего

24 апреля 2023 11:01
«Шерлок Холмс 3» остается приоритетом для Роберта Дауни — младшего

Жена актера заявила, что проект будет воплощен в жизнь в «нужное время и с нужными людьми».

Роберт Дауни — младший намерен выпустить третью часть франшизы «Шерлок Холмс» несмотря на то, что ее производство было приостановлено. Об этом заявили жена актера и продюсер проекта Сьюзан Дауни и ее коллега Аманда Баррелл во время выступления на подкасте UnWrapped:

«Вот что я могу вам сказать, и Аманда подтвердит мои слова. Недавно у нас с ней был совместный деловой обед с Робертом. И большая его часть была посвящена этой теме. Так что да, процесс работы постепенно идет. Мы собираемся взяться за это дело в нужное время и с нужными людьми. Это приоритетный проект и для компании, и для Роберта».

Дауни также сказала, что она и Баррелл постоянно «подталкивают» производство перспективных проектов и думают о том, какие еще задумки они могут воплотить в будущем. По ее словам, команда планирует дать «некоторым вещам произойти самим по себе» прежде, чем сделать большой рывок в производстве.

Ранее режиссер двух предыдущих частей серии Гай Ричи сказал, что целиком передал управление разработкой «Шерлока Холмса 3» Дауни-младшему, поэтому теперь дальнейшая судьба фильма зависит только от него:

«Честно говоря, я передал руководство Роберту. Он хотел взять на себя ответственность за фильм. Мяч на его стороне, поэтому он отвечает за сценарий, он отвечает за все».

Постановщик отметил, что вышел из проекта до тех пор, пока для него не настанет пора вернуться.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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