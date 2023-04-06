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Киноафиша Новости Появилась информация о сюжете фильма Джоны Хилла с Киану Ривзом в главной роли

Появилась информация о сюжете фильма Джоны Хилла с Киану Ривзом в главной роли

6 апреля 2023 13:40
Появилась информация о сюжете фильма Джоны Хилла с Киану Ривзом в главной роли

Ривз сыграет голливудского актера, чья карьера пришла в упадок.

Новый режиссерский проект Джоны Хилла, главную роль в котором намерен сыграть Киану Ривз, обрел студию — производством картины, получившей название «Исход» (Outcome), займется медиагигант Apple. Вместе с этим появились первые сведения о сюжете.

Это будет черная комедия о вышедшей в тираж голливудской звезде по имени Риф (Ривз). Главному герою предстоит погрузиться в глубины своего прошлого, чтобы усмирить внутренних демонов и загладить давние грехи. К этому его подтолкнет таинственный шантажист, у которого имеется на артиста некая компрометирующая видеозапись, о которой лучше никому не знать.

Для Джоны Хилла это будет второй полнометражный режиссерский проект после его дебютного драмеди «Середина 90-х» (2018), которое критики приняли с большим энтузиазмом. Сценарий «Исхода» Хилл написал в соавторстве с Эзрой Вудсом. Также Хилл выступает исполнительным продюсером картины и, скорее всего, сыграет одну из второстепенных ролей.

Хилл и Apple Original Films также совместно разрабатывают байопик о группе Grateful Dead. Режиссером биографической драмы может выступить Мартин Скорсезе, недавно снявший для Apple вестерн «Убийцы цветочной луны». В прошлом году у Хилла вышла на Netflix документальная лента про его психоаналитика «Стац: Инструменты успеха», а в январе — комедия с Эдди Мерфи «Что за люди». Ривза сейчас можно увидеть в «Джоне Уике 4», а в следующем году он появится в спин-оффе «Балерина». В более отдаленных планах артиста кинокомиксы «БРСРКР» и «Константин 2».

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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