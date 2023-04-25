Арнольд Шварценеггер снимется в боевике от режиссера «Неудержимых 4»

По информации Deadline, Арнольд Шварценеггер планирует сыграть главную роль в будущем боевике Breakout («Побег»).

Режиссером картины выступает Скотт Во, наиболее известный по фильмам «Need for speed: Жажда скорости» и «На глубине 6 футов». В настоящее время он также работает над «Неудержимыми 4». Сценарий «Побега» написал Ричард Д’Овидио («Черный список», «Тревожный вызов»).

Главный герой — Терри Рейнольдс (Шварценеггер). Однажды его пасынка подставляют и приговорили к 25 годам тюремного заключения в чужой стране. Рейнольдс решает не мириться с ситуацией и организует дерзкий побег, чтобы спасти его. Теперь ему предстоит победить фанатичного тюремного надзирателя, чтобы не попасться полиции и бежать из страны.

Съемки фильма начнутся в этом году в Восточной Европе. Производством картины занимаются компании Anton («Эра выживания») и Off the Pier Productions («Укротители быков»).

Breakout станет первым проектом Шварценеггера после четырехлетнего перерыва в кинокарьере. На данный момент последней крупной работой актера является «Терминатор: Темные судьбы». В ближайшем будущем он также появится в сериале «Фубар» от Netflix, боевике «Кунг Фьюри 2» и комедии «Тройняшки», являющейся сиквелом «Близнецов» (1988).