В 2022 году российские онлайн-кинотеатры значительно увеличили свои доходы

Доходы ведущих российских онлайн-кинотеатров в 2022 году значительно выросли в связи с уходом зарубежных конкурентов. Такими данными поделилось информационное агентство «Интерфакс», проанализировавшее годовые отчеты платформ «Кинопоиск», Start, «Амедиатека» и «Иви».

Выручка «Кинопоиска» в ушедшем году поднялась до 15,24 млрд рублей, что в 2,1 раза больше показателей 2021 года. Расходы платформы от продаж составили 4,04 млрд рублей. Чистый убыток компании опустился на 0,59 млрд по сравнению с предыдущим годом и составил 3,86 млрд рублей.

Выручка стримингового сервиса Start в 2022 году выросла до 4,4 млрд рублей, что в 1,5 раза больше его же результатов 2021 года. Чистый убыток платформы упал в более чем в три раза и составил 133,8 млн рублей.

Что касается онлайн-кинотеатра «Амедиатека», то его выручка в прошедшем году поднялась до 4,78 млрд рублей, тем самым превзойдя показатели 2021 года на 39,4%. Чистая прибыль сервиса составила 970,7 млн рублей, что также на 37,1% больше результатов предшествующего года.

Наконец, стриминговый сервис «Иви» добился выручки в размере 12,74 млрд рублей и чистых убытках в размере 693,7 млн рублей.