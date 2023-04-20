На стриминге вышел фильм «Нюрнберг» с Любовью Аксеновой и Сергеем Безруковым

Первый фильм о судебном процессе над нацистскими преступниками стал доступен пользователям Okko, Wink и KION.

Сегодня, 20 апреля, на стриминговых сервисах Okko, Wink и KION состоялась цифровая премьера российской исторической драмы «Нюрнберг». Главные роли в фильме исполнили Любовь Аксенова («Гром: Трудное детство»), Сергей Безруков («Шпион»), Сергей Кемпо («Кензели»), Евгений Миронов («Пробуждение») и Алексей Бардуков («Собор»).

События фильма имеют место в Нюрнберге во время суда над военными преступниками Третьего рейха. В центре истории — молодой ветеран войны Игорь Волгин (Кемпо), приехавший на процесс вместе с сотнями других журналистов, адвокатов и свидетелей со всего мира. Герой участвует в трибунале в составе советской делегации переводчиков под руководством полковника Мигачева (Миронов). Однажды Игорь встречает на улицах города прекрасную русскую девушку Лену (Аксенова), оказавшуюся в самом эпицентре исторического судебного процесса из-за личных непростых обстоятельств. Между ними вспыхивают сильные чувства, которым предстоит пройти не одно испытание.

Постановщиком картины выступил Николай Лебедев, ранее работавший над такими хитами, как «Легенда №17» и «Экипаж». «Нюрнберг» стал первым художественным полнометражным фильмом в истории кино, полностью посвященным знаменитому трибуналу над нацистскими преступниками. Основой для сценария послужила книга «На веки вечные» Александра Звягинцева, посвятившего много лет исследованию данного судебного процесса. Съемки прошли в Праге, Москве, Калининграде, а также в Московской и Калужской областях. При создании некоторых сцен была задействована массовка численностью более 700 человек. За все время производство команда использовала свыше 1200 исторически достоверных костюмов.