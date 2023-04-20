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Все, что нужно знать о новом сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

20 апреля 2023 13:33
Все, что нужно знать о новом сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Сюжет, интересные факты и похожие шоу.

Сегодня, 20 апреля, стриминговый сервис PREMIER представил трейлер третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Ведущие роли в шоу исполняют Егор Губарев («Пассажиры»), Егор Абрамов («Алиса не может ждать»), Федор Рощин («Психология»), Валентина Ляпина («Жиза»), Юра Борисов («Капитан Волконогов бежал») и другие.

Главные герои — обыкновенные подростки эпохи 90-х в лице Санька (Губарев), Вовки (Абрамов), Илюши (Рощин) и Жени (Ляпина). Вместе они постоянно попадают в нелепые истории и опасные приключения, предваряющие скорые неизбежные перемены в их жизнях и в судьбе всей России.

Новый трейлер вновь возвращает зрителей в лихую эпоху, полную пьянящей свободы, юношеских чувств, торговых ларьков и бандитизма. Кроме квартета главных героев, в ролике фигурируют и другие полюбившиеся фанатам персонажи, в том числе ветеран афганской войны дядя Алик (Борисов), участвующий в неких масштабных криминальных разборках. В трейлере показано, что герои готовятся покинуть стены школы и вступить во взрослую жизнь. Также есть намек на то, что отношения между подростками претерпят серьезные перемены, поставив под угрозу их дальнейшую дружбу и любовь. На сей раз действие разворачивается в 1996 году, то есть через два года после финала второго сезона.

Ранее команда сериала поделилась несколькими интересными фактами о предстоящих сериях. Например, Губарев в интервью «Вокруг ТВ» сказал, что процесс взросления каждого персонажа будет показан по-разному. Так, Вовка начнет больше ориентироваться на семейные ценности, а Санька станет более сдержанным. Продюсер и сценарист сериала Петр Внуков в свою очередь поделился, что продолжение шоу будут довольно мрачным, но при этом зрители смогут отыскать в нем много надежды. Актриса Александра Хромова, исполнившая роль новой героини Ксюхи, которая присоединиться к компании Санька и его друзей, сказала несколько слов о своем персонаже. По ее словам, Ксюха — бунтарка и рок-н-рольщица, которая, в отличие от главных героев, уже поняла, чего хочет добиться в жизни. На протяжении всего сезона она будет идти по избранному ею пути, то есть заниматься музыкой.

Режиссером третьего сезона выступает Антон Федоров, наиболее известный как актер сериалов «Анна-детективъ» и «Отчаянные», а также как сценарист драмы «Возвращение». Съемки новой части «Мира! Дружбы! Жвачки!» прошли в Туле, Москве и Подмосковье.

Хотя после своей премьеры в 2020 году шоу «Мир! Дружба! Жвачка!» завоевало невероятную популярность среди отечественной аудитории, оно является далеко не единственным успешным российским подростковым сериалом последних лет. Среди похожих проектов, составляющих достойную конкуренцию, можно выделить «Жизу», «Трудных подростков», «Алиса не может ждать», «Новенького» и «Пингвинов моей мамы».

Премьера третьего сезона «Мира! Дружбы! Жвачки!» состоится на PREMIER 4 мая.

Фото: Онлайн-кинотеатр PREMIER
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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