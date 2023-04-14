Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Русский крест" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Алекс Вулф сыграет певца и поэта Леонарда Коэна в сериале «Счастливо, Марианна»

Алекс Вулф сыграет певца и поэта Леонарда Коэна в сериале «Счастливо, Марианна»

14 апреля 2023 13:03
Алекс Вулф сыграет певца и поэта Леонарда Коэна в сериале «Счастливо, Марианна»

Сериал о непростых отношениях музыканта с его возлюбленной Марианной Илен.

По информации Variety, Алекс Вулф («Время», «Реинкарнация») планирует сыграть главную роль в будущем биографическом сериале So Long, Marianne («Счастливо, Марианна»). В актерский состав также входят Теа Софи Лох Несс («Последнее королевство»), Анна Торв («Одни из нас») и Ной Тейлор («Острые козырьки»).

Шоу расскажет об отношениях певца и поэта Леонарда Коэна (Вулф) и его возлюбленной и музы Марианны Илен (Лох Несс). Большая часть сюжета разворачивается на живописном греческом острове Гидра, где пара жила в 1960-х годах. Там они присоединились к богемной группе писателей, художников, поэтов и изгоев, возглавляемой австралийской семейной парой писателей Джорджем Джонстоном (Тейлор) и Чармиан Клифт (Торв). Вместе с ними герои начали исследовать мир свободной любви, наркотиков и творчества без ограничений, одновременно с этим страдая от чувств ревности и взаимного соперничества, постоянно сопровождавших их непростой роман.

Разработкой проекта руководят Ингеборг Кливе («Выход есть») и Энтони Вуд («Обитель Анубиса»). Режиссером выступает Эйстейн Карлсен («Даг»), который также является сценаристом фильма вместе с норвежским писателем Ю Несбе («Снеговик»). Съемки ленты стартовали 24 марта и проходят на Гидре, а также в родной для Илен Норвегии и родном для Коэна Монреале.

Фото: Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Строго для взрослых: 7 самых странных постельных сцен в кино Строго для взрослых: 7 самых странных постельных сцен в кино Читать далее 10 апреля 2023
Тест: какой ты пришелец из кино? Тест: какой ты пришелец из кино? Читать далее 12 апреля 2023
«Триггер»: когда выйдет 3 сезон и какие сюрпризы можно ждать от продолжения «Триггер»: когда выйдет 3 сезон и какие сюрпризы можно ждать от продолжения Читать далее 11 апреля 2023
Что смотреть на выходных: сериал-манипуляция «Жить жизнь», финал «Барри» и драма с Флоренс Пью Что смотреть на выходных: сериал-манипуляция «Жить жизнь», финал «Барри» и драма с Флоренс Пью Читать далее 14 апреля 2023
Тест: какой апрельский сериал тебе стоит посмотреть? Тест: какой апрельский сериал тебе стоит посмотреть? Читать далее 14 апреля 2023
39 лет спустя: что стало с актерами фильма «Любовь и голуби» 39 лет спустя: что стало с актерами фильма «Любовь и голуби» Читать далее 11 апреля 2023
Тест: выживешь ли ты во вселенной «Игры престолов»? Тест: выживешь ли ты во вселенной «Игры престолов»? Читать далее 13 апреля 2023
Спектакль про нас: 5 причин посмотреть сериал «Грызня» Спектакль про нас: 5 причин посмотреть сериал «Грызня» Читать далее 10 апреля 2023
Как поймать маньяка: Киноафиша приглашает на показ фильма «Мизантроп» Как поймать маньяка: Киноафиша приглашает на показ фильма «Мизантроп» Читать далее 11 апреля 2023
Главный женский сериал сезона: 7 причин посмотреть «Жить жизнь» Главный женский сериал сезона: 7 причин посмотреть «Жить жизнь» Читать далее 13 апреля 2023
Related video