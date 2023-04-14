Алекс Вулф сыграет певца и поэта Леонарда Коэна в сериале «Счастливо, Марианна»

По информации Variety, Алекс Вулф («Время», «Реинкарнация») планирует сыграть главную роль в будущем биографическом сериале So Long, Marianne («Счастливо, Марианна»). В актерский состав также входят Теа Софи Лох Несс («Последнее королевство»), Анна Торв («Одни из нас») и Ной Тейлор («Острые козырьки»).

Шоу расскажет об отношениях певца и поэта Леонарда Коэна (Вулф) и его возлюбленной и музы Марианны Илен (Лох Несс). Большая часть сюжета разворачивается на живописном греческом острове Гидра, где пара жила в 1960-х годах. Там они присоединились к богемной группе писателей, художников, поэтов и изгоев, возглавляемой австралийской семейной парой писателей Джорджем Джонстоном (Тейлор) и Чармиан Клифт (Торв). Вместе с ними герои начали исследовать мир свободной любви, наркотиков и творчества без ограничений, одновременно с этим страдая от чувств ревности и взаимного соперничества, постоянно сопровождавших их непростой роман.

Разработкой проекта руководят Ингеборг Кливе («Выход есть») и Энтони Вуд («Обитель Анубиса»). Режиссером выступает Эйстейн Карлсен («Даг»), который также является сценаристом фильма вместе с норвежским писателем Ю Несбе («Снеговик»). Съемки ленты стартовали 24 марта и проходят на Гидре, а также в родной для Илен Норвегии и родном для Коэна Монреале.