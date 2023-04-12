Зрители начинают терять интерес к третьему сезону «Мандалорца»

По информации The Warp и компании Parrot Analytics, занимающейся анализом спроса на телешоу со стороны зрителей, американская аудитория постепенно теряет интерес к третьему сезону сериала «Мандалорец».

Опубликованные данные показывают, что интерес зрителей к третьему сезону, премьера которого состоялась 1 марта, находится примерно в том же диапазоне, что и интерес ко второму сезону. Однако уже на первой неделе трансляции спрос аудитории начал снижаться. Через 30 дней после дебюта у сезона появилась явная тенденция к падению популярности. Для сравнения, интерес ко второму сезону за тот же период только увеличился.

В то же время важно отметить, что, несмотря на это, третий сезон все еще не уступает по популярности второму. А общий интерес аудитории к «Мандалорцу» намного превосходит заинтересованность зрителей в других сериалах по «Звездным войнам», таких как «Звездные войны: Войны клонов» (седьмой сезон), «Книга Бобы Фетта» и «Оби-Ван Кеноби».

В настоящее время неизвестно, когда создатели «Мандалорца» планируют закончить шоу. Ранее шоураннер проекта Джон Фавро заявил, что ему нравится работать над сериалом и он не планирует останавливаться. Он также сообщил, что события «Мандалорца» тесно взаимосвязаны с сюжетами будущих сериалов «Асока» и «Звездные войны: Опорная команда».