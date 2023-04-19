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Киноафиша Новости Мэл Гибсон и 50 Cent сыграют в криминальном инди-триллере «Кладбище костей»

Мэл Гибсон и 50 Cent сыграют в криминальном инди-триллере «Кладбище костей»

19 апреля 2023 16:02
Мэл Гибсон и 50 Cent сыграют в криминальном инди-триллере «Кладбище костей»

В основу фильма легла реальная история о маньяке.

Рэпер Кертис Джексон, также известный как 50 Cent, поработает с голливудским ветераном Мэлом Гибсоном. Как сообщает The Hollywood Reporter, они сыграют ведущие роли в криминальном инди-триллере Boneyard («Кладбище костей»), в основу которого легла реальная история. Также в фильме снимутся Брайан Ван Холт («Джо против Кэрол») и Нора Зеетнер («Парни что надо»)

В центре сюжета окажется пожилой спецагент ФБР (Гибсон), идущий по следу серийного убийцы по прозвищу Сборщик костей вместе с полицейским департаментом Альбукерке. Дело принимает внезапный оборот, когда выясняется, что шеф полиции (Джексон) и некоторые его подчиненные придерживаются альтернативного мнения касательно расследования. Они полагают, что жестокий маньяк может скрываться в их рядах, то есть работать в правоохранительных органах.

Снимет фильм режиссер Азиф Акбар («Коммандо»). Он же написал сценарий вместе с Винсентом Е. МакДэниэлом, Хэнком Бердом и Кодзи Стивеном Сакаи. Команду исполнительных продюсеров возглавил Колин Бейтс, в послужном списке которого триллер с Холли Берри «Похищение» и зомби-драма с Арнольдом Шварценеггером «Зараженная»

Съемки «Кладбища костей» уже стартовали и проходят в Лас-Вегасе.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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