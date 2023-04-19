В одном ряду с «Ирландцем»: стал известен хронометраж «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе

Мировая премьера $200-миллионного вестерна Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» состоится уже в мае в рамках 76-го Каннского кинофестиваля. В преддверии этого события прояснилась продолжительность горячо ожидаемой картины. Как сообщает Deadline, фильм с Леонардо ДиКаприо в главной роли длится 3 часа 26 минут или 206 минут. Из всех фильмов Скорсезе немного длиннее лишь «Ирландец» (2019) — он длится 209 минут.

В основу «Убийц цветочной луны» лег одноименный роман Дэвида Гранна, в котором автор описал историю массовых убийств индейцев из округа Осейдж, когда на их территории были обнаружены залежи нефти. В свежем интервью Vanity Fair, писатель заявил, что был поражен уровнем профессионализма и скрупулезности, с которыми режиссер и актеры подошли к проекту:

«Что меня особенно поразило в Скорсезе и актерах, так это их уровень самоотдачи и то, сколько исследований они провели, чтобы понять свои роли и историю. Они были ненасытными, немного походили на историков в своей любознательности. Они использовали буквально все: расшифровки, документы, разговоры с потомками и прочими представителями племени осейджей».

По словам Гранна, для максимальной достоверности Скорсезе привлек к производству экспертов языка и настоящее коренное население. Также драматург похвалил ведущих звезд, в частности, ДиКаприо и Лили Гладстоун, сыгравшую его возлюбленную.

В ограниченном прокате «Убийцы цветочной луны» стартуют 6 октября. Широкий релиз намечен на 20 октября. В дальнейшем фильм выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+.