Вышел дублированный трейлер комедии с Робертом Де Ниро «Уикенд с батей»

Фильм об эксцентричном пожилом итальянце, который вместе с сыном оказывается на вилле богачей.

Прокатная компания «Атмосфера Кино» выпустила дублированный трейлер легкой семейной комедии «Уикенд с батей», ведущие роли в которой сыграли двукратный обладатель премии «Оскар» Роберт Де Ниро и комик Себастьян Манискалко. Российский релиз картины намечен на 1 июня.

Главный герой истории — мужчина по имени Себастьян (Манискалко). Вместе со своей очаровательной невестой Элли (Лесли Бибб) он планирует провести идиллические выходные в роскошном поместье в компании богатой семьи девушки. В этом месте есть все, о чем можно мечтать: чистый воздух, поле для гольфа, шикарная яхта и даже ручной павлин. Однако не все складывается, как планировалось.

Возлюбленная Себастьяна настаивает, чтобы он пригласил на отдых своего отца Сальво (Де Ниро) — только что овдовевшего эксцентричного парикмахера родом из Италии. Оказавшись на вилле, привыкший излагать свои мысли прямо Сальво неоднократно ставит сына в крайне неловкое положение, из-за чего безобидный на первый взгляд уикенд в итоге превращается в настоящее культурное противостояние.

Режиссером выступила Лора Террузо («Шаг за шагом»). Сценарий написали Остин Эрл («Санта-Клаусы») и сам Манискалко. В остальной актерский состав вошли Ким Кэтролл, Андерс Холм, Дэвид Раш, Бретт Дайер, Дебора Такер и Брюс Купер.