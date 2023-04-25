Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Юра дворник" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Индиана Джонс 5» начнется 25-минутной сценой с омоложенным Харрисоном Фордом

«Индиана Джонс 5» начнется 25-минутной сценой с омоложенным Харрисоном Фордом

25 апреля 2023 12:02
«Индиана Джонс 5» начнется 25-минутной сценой с омоложенным Харрисоном Фордом

Вместе с тем актер заявил, что более не намерен возвращаться к роли знаменитого археолога.

Режиссер «Индианы Джонса и колеса судьбы» Джеймс Мэнголд в новом интервью для Total Film подтвердил информацию о том, что будущий фильм начнется с 25-минутной сцены с омоложенным Харрисоном Фордом. По словам постановщика, хронологически эта сцена будет иметь место незадолго до окончания Второй мировой войны. В этой сцене Индиана (Форд) вновь столкнется с коварными нацистами.

Для экранного омоложения актера были использованы передовые цифровые технологии. Ранее подобная методика использовалась и в других картинах. Например, с ее помощью была создана цифровая копия актера Питера Кушинга, благодаря чему покойный исполнитель повторил роль моффа Таркина в фильме «Изгой-один: Звездные войны. Истории». В большинстве случаев применение данных технологий не вызывало большого энтузиазма среди зрителей, поскольку конечный результат чаще всего получался недостаточно качественным. Однако Мэнголд заверил, что в случае с омоложением Форда ситуация будет иной, поскольку у команды было много времени, чтобы улучшать изображение, анализируя сотни часов архивных записей с актером.

Несмотря на появление возможности играть молодую версию самого себя, сам Форд в том же интервью заявил, что не намерен в будущем возвращаться к роли Индианы Джонса:

«Это последний фильм в серии, и это последний раз, когда я играю этого персонажа. Я думаю, что это будет последний раз, когда Индиана появится на экране».

Он также сказал, что не появится в будущем сериале по «Индиане Джонсу», который в настоящее время разрабатывает Disney+.

Премьера «Индианы Джонса и колеса судьбы» состоится 30 июня.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Язык тела: история боди-хоррора – самого мерзкого направления фильмов ужасов Язык тела: история боди-хоррора – самого мерзкого направления фильмов ужасов Читать далее 26 апреля 2023
Киногороскоп: кто ты из принцесс Disney по знаку зодиака? Киногороскоп: кто ты из принцесс Disney по знаку зодиака? Читать далее 26 апреля 2023
7 нелепых ошибок в экранизации Гарри Поттера, которые заметят только те, кто читал книги 7 нелепых ошибок в экранизации Гарри Поттера, которые заметят только те, кто читал книги Читать далее 22 апреля 2023
Тест: какой ты дракон из вселенной «Игры престолов»? Тест: какой ты дракон из вселенной «Игры престолов»? Читать далее 22 апреля 2023
От «Белоснежки» до «Геркулеса»: 9 ремейков мультфильмов Disney, которые сейчас в разработке От «Белоснежки» до «Геркулеса»: 9 ремейков мультфильмов Disney, которые сейчас в разработке Читать далее 24 апреля 2023
Вырезанная сцена из Гарри Поттера заставит вас по-новому взглянуть на Драко Малфоя Вырезанная сцена из Гарри Поттера заставит вас по-новому взглянуть на Драко Малфоя Читать далее 22 апреля 2023
Тест: какой ты офисный работник из кино? Тест: какой ты офисный работник из кино? Читать далее 25 апреля 2023
Красавицу Пайпер из Зачарованных спустя 25 лет не узнать Красавицу Пайпер из Зачарованных спустя 25 лет не узнать Читать далее 22 апреля 2023
Шокирующие транформации: 9 актеров, которые до неузнаваемости изменились ради роли Шокирующие транформации: 9 актеров, которые до неузнаваемости изменились ради роли Читать далее 23 апреля 2023
Через тернии к звездам: 5 фильмов, снятых в космосе Через тернии к звездам: 5 фильмов, снятых в космосе Читать далее 23 апреля 2023
Related video