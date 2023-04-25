«Индиана Джонс 5» начнется 25-минутной сценой с омоложенным Харрисоном Фордом

Вместе с тем актер заявил, что более не намерен возвращаться к роли знаменитого археолога.

Режиссер «Индианы Джонса и колеса судьбы» Джеймс Мэнголд в новом интервью для Total Film подтвердил информацию о том, что будущий фильм начнется с 25-минутной сцены с омоложенным Харрисоном Фордом. По словам постановщика, хронологически эта сцена будет иметь место незадолго до окончания Второй мировой войны. В этой сцене Индиана (Форд) вновь столкнется с коварными нацистами.

Для экранного омоложения актера были использованы передовые цифровые технологии. Ранее подобная методика использовалась и в других картинах. Например, с ее помощью была создана цифровая копия актера Питера Кушинга, благодаря чему покойный исполнитель повторил роль моффа Таркина в фильме «Изгой-один: Звездные войны. Истории». В большинстве случаев применение данных технологий не вызывало большого энтузиазма среди зрителей, поскольку конечный результат чаще всего получался недостаточно качественным. Однако Мэнголд заверил, что в случае с омоложением Форда ситуация будет иной, поскольку у команды было много времени, чтобы улучшать изображение, анализируя сотни часов архивных записей с актером.

Несмотря на появление возможности играть молодую версию самого себя, сам Форд в том же интервью заявил, что не намерен в будущем возвращаться к роли Индианы Джонса:

«Это последний фильм в серии, и это последний раз, когда я играю этого персонажа. Я думаю, что это будет последний раз, когда Индиана появится на экране».

Он также сказал, что не появится в будущем сериале по «Индиане Джонсу», который в настоящее время разрабатывает Disney+.

Премьера «Индианы Джонса и колеса судьбы» состоится 30 июня.