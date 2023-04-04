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Киноафиша Новости В российский прокат выйдет знаменитый фильм Михаэля Ханеке «Забавные игры»

В российский прокат выйдет знаменитый фильм Михаэля Ханеке «Забавные игры»

4 апреля 2023 16:37
В российский прокат выйдет знаменитый фильм Михаэля Ханеке «Забавные игры»

Философский триллер об ужасах насилия появится в отечественных кинотеатрах на следующей неделе.

Кинокомпания Russian World Vision объявила о том, что 13 апреля в российский прокат выйдет фильм Михаэля Ханеке «Забавные игры» (1997).

Главные роли в картине исполнили Сюзанна Лотар («Анна Каренина»), Ульрих Мюэ («Жизнь других»), Арно Фриш («Вавилон-Берлин») и Франк Гиринг («Сердце пирата»).

Лента повествует об обычной семье, состоящей из мужа (Мюэ), жены (Лотар), их десятилетнего сына (Фриш) и собаки. Они отправляются на отдых в свой загородный дом, расположенный у живописного озера. Выходные проходят как нельзя лучше, пока в гости к семейству не заглядывают два загадочных молодых человека в белом, представившихся гостями соседей. Они убивают собаку хозяев и предлагают им сыграть в смертельную игру, наполненную жестокостью и страданиями.

Фильм представляет собой философское высказывание автора против культа насилия, захватившего современные медиа и искусство. Картина лишена развлекательной стилизации, благодаря чему зрители получают возможность увидеть натуралистичные акты жестокости как таковые. Именно эта художественная особенность сделала «Забавные игры» настоящей революций в своем жанре. Сам автор описывает свою ленту как «саморефлексирующий анти-хоррор».

Ханеке наиболее известен как автор всемирно признанных драм «Код неизвестен», «Скрытое», «Пианистка» и множества других фильмов. Режиссер не раз становился лауреатом престижнейших мировых кинопремий, в том числе получил «Золотую пальмовую ветвь» («Белая лента») и «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке («Любовь»).

«Забавные игры» также были удостоены номинации на «Золотую пальмовую ветвь». В 2007 году, то есть через 10 лет после выхода фильма, Ханеке снял его одноименный американский ремейк с Наоми Уоттс и Тимом Ротом в главных ролях.

Фото: Russian World Vision
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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