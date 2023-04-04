Джозеф Гордон-Левитт, Шейлин Вудли и Ричард Мэдден снимутся в триллере по рассказу Ю Несбё

Amazon запустил в производство триллер «Убийственная жара» (Killer Heat), основанный на рассказе Ю Несбё из сборника «Ревность и другие истории». Как переадет Variety, на ведущие роли утверждены Джозеф Гордон-Левитт («Начало»), Шейлин Вудли («Большая маленькая ложь») и Ричард Мэдден («Вечные»).

Действие развернется на территории отдаленного греческого острова. В центре сюжета — братья-близнецы (Мэдден), втянутые в бурный любовный треугольник, который приводит к трагической развязке. Расследованием преступления занимается специально прибывший детектив (Гордон-Левитт). Именно он является главным героем повествования.

Режиссером выступит Филипп Лакот («Ночь королей», «Ран»), сценарий с правками Мэтта Чармана («Шпионский мост») написал автор «Дома Gucci» Роберто Бентивенья. Гордон-Левитт также вошел в состав исполнительных продюсеров. Съемки «Убийственной жары» стартуют в мае на Крите.

Вудли в этом году можно будет увидеть в сериале «Три женщины», а такжке в фильмах «Мизантроп», «Дурные деньги» и «Феррари». У Мэддена на Amazon вскоре стартует первый сезон масштабного сериала братьев Руссо «Цитадель». Что касается Гордона-Левитта, то у него на горизонте инди-ленты «Флора и сын» и «Провиденс», а также боевик Netflix «Полицейский из Беверли-Хиллз 4» и комедия «Никто, ничто, нигде».