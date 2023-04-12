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Киноафиша Новости Шоураннер «Дома Дракона» объявил о начале съемок второго сезона

Шоураннер «Дома Дракона» объявил о начале съемок второго сезона

12 апреля 2023 10:19
Шоураннер «Дома Дракона» объявил о начале съемок второго сезона

Он также опубликовал первый кадр с рабочей площадки.

Создатель фэнтезийного сериала «Дом Дракона» Райан Кондал объявил о начале съемок второго сезона шоу. Он выпустил официальное заявление, в котором написал:

«Дом Дракона» вернулся. Мы очень рады снова начать работу со старыми членами нашей съемочной семьи, а также с новыми талантливыми членами команды по обе стороны камеры. Все ваши любимые персонажи скоро вновь будут строить заговоры, сидя за большими столами, маршировать вместе со своими армиями и сражаться на своих драконах».

Вместе с заявлением он опубликовал фотографию Железного трона, возвышающегося посреди декораций Большого зала Красного замка, которые были сооружены в павильонах Warner Bros Studios Leavesden.

Шоураннер «Дома Дракона» объявил о начале съемок второго сезона

Главные роли в продолжении «Дома Дракона» вновь сыграют Мэтт Смит («Корона»), Оливия Кук («Голая сингулярность»), Эмма Д’Арси («Мисс Плохое поведение»), Ив Бэст («Судьба: Сага клуба Винкс») и Стив Туссэн («Голос перемен»). Кондал выступает шоураннерем и сценаристом проекта, а также является его исполнительным продюсером вместе с писателем Джордж Р. Р. Мартином, Сарой Хесс («Доктор Хаус»), Аланом Тейлором («Интервью с вампиром») и другими.

В прошлом месяце Deadline сообщил о том, что второй сезон сериала будет на две серии короче первого, то есть он будет состоять из восьми эпизодов.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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